Más allá del Premio Nacional de Arquitectura

SEÑOR DIRECTOR:

El reciente Premio Nacional de Arquitectura otorgado a Alejandro Aravena y Smiljan Radić reconoce dos trayectorias que han situado a la arquitectura chilena en un escenario de relevancia internacional. Sin embargo, su mayor valor no radica solo en distinguir dos obras excepcionales, sino también en abrir una conversación sobre el papel que la disciplina debe asumir frente a los desafíos del país.

La arquitectura no puede aspirar a la unanimidad cuando interviene sobre la vida cotidiana. Los debates sobre vivienda, arquitectura de autor o el alcance social de la disciplina no debieran entenderse como una debilidad, sino como la expresión de una profesión viva que necesita cuestionarse constantemente.

No basta con producir edificios admirados; también necesitamos construir ciudades. La arquitectura se expresa tanto en obras emblemáticas como en las decisiones cotidianas que determinan cómo habitamos y convivimos.

Este reconocimiento también interpela a las nuevas generaciones. Si bien las grandes obras seguirán siendo una expresión fundamental de la arquitectura, no son el único desafío que debe ocupar a quienes hoy se forman en la disciplina. Los futuros arquitectos también deberán contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, enfrentando la crisis habitacional, el cambio climático y la desigualdad territorial. Formarlos implica desarrollar pensamiento crítico, sensibilidad social y una mirada interdisciplinaria.

Celebrar este premio es justo. Pero su mayor legado debería ser impulsar una reflexión sobre la arquitectura que Chile necesita: una disciplina comprometida con el interés público y capaz de construir ciudades más integradas y habitables.

Teresa Cortés

Académica arquitecta urbanista

Universidad Finis Terrae