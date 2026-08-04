“Asfixia cultural”

SEÑOR DIRECTOR:

En su columna del domingo 2 de agosto titulada como esta carta, el escritor y periodista Óscar Contardo formula la siguiente aseveración respecto de los Fondos Cultura 2027, anunciados la semana pasada: “de los 85.430 millones de pesos totales de fondos a repartir en 2026, se pasa a 41.405 millones, es decir, la mitad (...)”. Esa afirmación reproduce un error publicado previamente por La Tercera el miércoles 29, que el propio diario corrigió ese mismo día mediante una nota aclaratoria.

Los $85.430 millones no corresponden al presupuesto de los Fondos Cultura, sino al conjunto de fondos culturales y artísticos del ministerio, que incluye programas y convocatorias distintas de los fondos concursables. La comparación correcta es entre las convocatorias de Fondos Cultura 2026 ($45.780 millones) y 2027 ($41.405 millones), lo que representa un ajuste de 9,6%, no de 50%.

Las opiniones admiten legítimas diferencias de criterio; los datos que las sustentan, en cambio, deben ser correctos. Resulta llamativo que una columna publicada después de la rectificación del propio diario reitere una cifra que ya había sido corregida, induciendo nuevamente a error en los lectores.

Carlos Lobos Mosqueira

Subsecretario de las Culturas y las Artes