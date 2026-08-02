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    Cartas al Director

    Ley Karin: lo que revelan los números

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    A casi dos años de la entrada en vigencia de la Ley Karin, ya es posible evaluar su implementación. La norma instaló un estándar necesario para prevenir y sancionar el acoso laboral, pero también dejó en evidencia que proteger derechos no siempre es sinónimo de resolver mejor los conflictos.

    La práctica ha derribado algunos supuestos. Cerca del 40% de las denuncias corresponde a conflictos entre trabajadores del mismo nivel jerárquico y no a relaciones entre jefaturas y subordinados, como marcó gran parte del debate legislativo. Al mismo tiempo, la sobrecarga de la Dirección del Trabajo ha extendido investigaciones durante meses, afectando tanto a denunciantes y denunciados.

    Paradójicamente, una de las herramientas que mejores resultados ha dado no está contemplada en la ley: la mediación. Cuando las personas vuelven a conversar, muchos conflictos se solucionan antes de transformarse en una denuncia.

    El desafío ya no es seguir sumando obligaciones o nuevas categorías legales. Es corregir la implementación, incorporar mecanismos que distingan el acoso de los conflictos propios de la convivencia laboral y evitar que un sistema pensado para proteger termine burocratizando problemas que podrían resolverse mucho antes.

    Pedro Matamala Souper

    Abogado

    Más sobre:Acoso laboralDirección del TrabajoCorrecciónImplementación

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