Garantizar las GES para todos los cánceres

Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio. Foto: Pexels

SEÑOR DIRECTOR:

Llevamos tiempo observando los desafíos de la atención oncológica desde nuestra experiencia en la Región Metropolitana. En mayo, con el CECAN y el Incancer, entregamos al Minsal un documento de propuestas donde planteamos incorporar todos los cánceres al GES. Lo hicimos porque hoy existen miles de personas que enfrentan su diagnóstico sin plazos garantizados, sin rutas asistenciales claras y con una incertidumbre que ningún paciente debería vivir.

Por eso valoramos el anuncio del Ministerio de avanzar en esa dirección. Lo importante ahora será contar con la capacidad para garantizar que se pueda concretar.

Así, la primera pregunta que surge es presupuestaria. Incorporar nuevos cánceres al GES exige ampliar la capacidad diagnóstica, formar especialistas, renovar equipamiento, aumentar pabellones, fortalecer la radioterapia y financiar tratamientos.

Sin recursos permanentes, el riesgo es ampliar las obligaciones de la Red sin darle la capacidad para cumplirlas. Esto exige un cambio de mirada desde Hacienda: fortalecer el presupuesto de la salud pública es una inversión que genera resultados; y así lo ha demostrado la experiencia reciente, donde vimos que con los recursos adecuados la Red responde. El desafío es convertir ese esfuerzo excepcional en una política permanente.

La segunda pregunta es qué se garantizará. Hoy, el principal cuello de botella está en el diagnóstico. Si los plazos comienzan una vez confirmado el cáncer, muchos pacientes seguirán llegando tarde. La oportunidad debe comenzar con la sospecha clínica y asegurarse para toda la trayectoria asistencial.

Compartimos la convicción de que ningún cáncer debe quedar fuera del GES, pero para hacerlo se requiere financiamiento adecuado y una red con la capacidad de cumplir lo que promete.

Francisca Crispi

Pdta. Colegio Médico de Santiago