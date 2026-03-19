Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes” .Foto referencial: Adobe Stock

Un brote de enfermedad meningocócica mantiene en alerta a las autoridades sanitarias en Reino Unido, luego de que se confirmaran al menos 20 contagios y dos muertes en el sureste de Inglaterra .

El foco se concentra en la ciudad de Canterbury, donde incluso se suspendieron exámenes presenciales en la Universidad de Kent para contener la propagación.

El primer caso fue detectado el viernes pasado y la mayoría de los casos se han relacionado con una discoteca en Canterbury frecuentada por estudiantes.

Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”. Foto: University of Kent Nathan Eaton-Baudains

Según informó The New York Times, un estudiante de la Universidad de Kent falleció tras contraer meningitis.

La otra víctima fatal fue un estudiante de 18 años de una escuela secundaria en Faversham, a unos 16 kilómetros de Canterbury, murió el sábado a causa de la infección.

“Se trata de un brote sin precedentes” , afirmó el secretario de Salud británico, Wes Streeting, quien advirtió además que la situación “evoluciona rápidamente”, según recogió el NYT.

Las autoridades iniciaron rastreo de contactos, distribución masiva de antibióticos (más de 700 dosis en pocos días) y una campaña de vacunación focalizada.

¿Qué es la meningitis?

De acuerdo con MedlinePlus, la meningitis es una infección que afecta las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, conocidas como meninges .

Esta enfermedad puede ser causada de distintas maneras, tanto por bacterias, como hongos y virus.

Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”

En el caso del brote en Inglaterra, está asociada a la enfermedad meningocócica, provocada por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo).

Esta bacteria es una de las principales causas de meningitis bacteriana en niños, adolescentes y también en adultos, y puede generar brotes en entornos cerrados o con alta interacción social, como residencias universitarias o discotecas.

La enfermedad meningocócica puede presentarse de dos formas graves: como meningitis –inflamación de las meninges– o como septicemia, una infección en la sangre. Ambas condiciones son potencialmente mortales.

Cómo se transmite

El meningococo se transmite a través del contacto cercano y prolongado entre personas.

Actividades como compartir bebidas, cigarrillos electrónicos, o incluso toser, estornudar o cantar en espacios reducidos pueden facilitar el contagio.

En contextos como una discoteca –donde se han vinculado varios casos– el riesgo de transmisión aumenta significativamente.

Síntomas y riesgos

Los síntomas pueden aparecer rápidamente e incluyen fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y erupciones cutáneas. También pueden presentarse náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y alteraciones del estado mental.

Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”. Foto: Adrian Swancar.

Las autoridades sanitarias británicas advirtieron que estos signos pueden confundirse con una resaca u otras enfermedades comunes, especialmente entre jóvenes.

Por esto se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier sospecha.

La gravedad de la enfermedad es alta: aproximadamente una de cada 20 personas infectadas fallece , y cerca de una quinta parte de los sobrevivientes puede sufrir secuelas a largo plazo, como pérdida de audición, convulsiones o daño cerebral.

Vacunación y respuesta sanitaria

Parte de los casos detectados corresponde al grupo B del meningococo, una cepa para la cual el sistema de salud británico comenzó a ofrecer vacunas a bebés recién en 2015.

Esto implica que muchos jóvenes, como los estudiantes afectados en Canterbury, no cuentan con inmunidad.

Ante el brote, las autoridades han desplegado centros de atención con miles de dosis de antibióticos y avanzan en una vacunación dirigida, especialmente en residencias universitarias.