Dónde y a qué hora ver a Atlético vs. Real Madrid en TV y streaming. Foto referencial de archivo @realmadrid

Este domingo LaLiga de España configura un nuevo derbi madrileño, con el partido en el que Atlético de Madrid recibe al Real Madrid por la Fecha 7.

El cuadro local busca tomar posición en el campeonato y viene de un 4-0 ante Osasuna, mientras que los Merengues llegan tras vencer por 3-2 a Elche.

Cuándo juega Atlético vs. Real Madrid

El partido de Atlético de Madrid contra el Real Madrid es este domingo 20 de septiembre a las 11:15 horas de la mañana en Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Riyadh Air Metropolitano de España.

Dónde ver a Atlético vs. Real Madrid

El partido de Atlético de Madrid contra el Real Madrid se transmite en el canal ESPN .

La cobertura online del compromiso va por la plataforma Disney+, en el Plan Premium.