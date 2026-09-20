Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League. Foto referencial de redes sociales @liverpoolfc

Este fin de semana Bournemouth recibe la visita del Liverpool, en un duelo válido para la Fecha 5 de la Premier League.

Los locales vienen de igualar a 2 con Brentford, mientras que los Reds registraron un empate sin goles con Fulham en la jornada anterior.

Cuándo juega Bournemouth vs. Liverpool

El partido de Bournemouth contra Liverpool es este domingo 20 de septiembre a las 10:00 horas de la mañana en Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Vitality Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Bournemouth vs. Liverpool

El partido de Bournemouth contra Liverpool se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.