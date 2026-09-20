Lo que tienes que saber: domingo 20 de septiembre

“¡Es la economía, estúpido!”. El cliché de la política para graficar que la situación financiera del ciudadano común es decisiva en el respaldo a las autoridades atiza la preocupación oficialista cuando las cifras económicas no acompañan las expectativas de La Moneda y la hunden en la desaprobación.

Por ello el gobierno está de cabeza diseñando un plan económico de emergencia para enfrentar el desempleo y anunciarlo después de Fiestas Patrias, conscientes de que sus medidas (bien aspectadas según los expertos) han apostado al largo plazo, pero ahora hay que responder al corto plazo.

El Presidente José Antonio Kast fue inmune a las presiones del Partido Republicano y de los libertarios para otorgar durante septiembre indultos a miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros condenados por delitos cometidos desde 1973 y durante el estallido social. El Mandatario ha señalado que evaluará el beneficio caso a caso y aún no despeja cuando los ototgará.

La batalla por el presupuesto 2027 ya alista motores. En línea con el escenario de prudencia fiscal, el gobierno se encuentra trabajando para presentar el proyecto de ley al Congreso Nacional que -según ha trascendido- crecerá no más de 1% de gastos respecto del anterior.

La rebelión de los alcaldes dio un duro golpe a La Moneda al obligarlos a retirar de Contraloría el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal. El impasse se produjo luego de que los ediles resintieran una norma que fijaba una nueva causal de destitución del cargo.

El Frente Amplio -en tanto- inició un incómodo debate sobre cómo regular que sus exautoridades de gobierno realicen lobby de intereses privados tras el término de la administración de Gabriel Boric. Esta ha sido una ácida crítica que han enrostrado a sus antecesores en los gobierno y hoy deben ser medidos con esa misma vara.

El conflicto en el Medio Oriente y sus efectos en el mercado petrolero continúan como el gran dolor de cabeza para las economías del mundo. No hay novedad alguna sobre su pronto término.

Buena semana a todos.