Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Sunderland por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Sunderland en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @mancity

Este fin de semana el Manchester City juega de local y recibe a Sunderland, en el marco de la Fecha 5 de la Premier League.

Los ciudadanos vienen de ganar el derbi contra el Manchester United por la cuenta mínima, mientras que los visitantes se presentan tras perder por 0-2 ante Arsenal en la jornada anterior.

Cuándo juega Manchester City vs. Sunderland

El partido del Manchester City contra Sunderland es este domingo 20 de septiembre a las 10:00 horas de la mañana en Chile.

Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Manchester City vs. Sunderland

El partido del Manchester City contra Sunderland se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.