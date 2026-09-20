Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Sunderland por la Premier League
Los clubes se miden en el Etihad Stadium por la Premier League.
Este fin de semana el Manchester City juega de local y recibe a Sunderland, en el marco de la Fecha 5 de la Premier League.
Los ciudadanos vienen de ganar el derbi contra el Manchester United por la cuenta mínima, mientras que los visitantes se presentan tras perder por 0-2 ante Arsenal en la jornada anterior.
Cuándo juega Manchester City vs. Sunderland
El partido del Manchester City contra Sunderland es este domingo 20 de septiembre a las 10:00 horas de la mañana en Chile.
Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra para este compromiso.
Dónde ver a Manchester City vs. Sunderland
El partido del Manchester City contra Sunderland se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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