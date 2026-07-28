Agresión sexual vs. lesiones: las denuncias cruzadas del caso por el que será formalizado el exseremi de Salud de Magallanes

Fue durante la madrugada del sábado que Carabineros llegó hasta el domicilio del exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, para atender un procedimiento.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con la exautoridad, quien denunció que había sido víctima de agresiones por parte de un sujeto que estaba durmiendo en su casa. Al instante, dicho sujeto, de iniciales M.L. y quien se dedica a los servicios sexuales, señaló que él también iba a hacer una denuncia y esto era por violación.

Las denuncias eran cruzadas . Por un lado, Barrientos decía que dicho sujeto había roto cosas de su casa y lo había agredido físicamente, mientras que en la vereda del frente el sujeto decía haber sido víctima de una agresión sexual en momentos en que dormía.

Quienes conocen de la denuncia señalan que Barrientos contrató los servicios sexuales de M.L., quien viajó desde Santiago y quien no era la primera vez que estaba con el exseremi. El acto se concretó durante la noche, donde consumieron alcohol. La PDI también se encuentra investigando si hubo consumo de drogas u otro tipo de fármacos.

Por eso resultará relevante la pericia toxicológica, para determinar si en algún momento la presunta víctima estuvo bajo los efectos de alguna sustancia.

En un momento de la noche, Barrientos salió de la casa, lo que alteró el ánimo de M.L.. Bajo ese escenario, según las mismas fuentes, el escort pensó que no iban a pagar su servicio y se habría alterado. Ahí fue cuando se produjo el altercado que terminó con golpes.

Carabineros, al ver que había dos denuncias cruzadas, se llevó a la comisaría a ambos involucrados. Pero en ese lugar, la Fiscalía optó por dejar apercibido a M.L. y detener al exseremi, cuya aprehensión fue controlada el domingo en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

Barrientos afirmó que pagó por los servicios y que todo fue consentido. Sin embargo, M.L. dice que se le pagó por un servicio y que Barrientos se aprovechó de que estaba durmiendo para un nuevo acto sexual . Por todos estos hechos, Barrientos sería formalizado este martes.

Juan Carlos Avendano/Aton Chile

La destitución

La delegada presidencial de Magallanes, Ericka Farías, el sábado repudió el hecho. “ Nosotros como gobierno estamos muy consternados por una denuncia que se recibió y que está en investigación en el Ministerio Público, a causa de una investigación que se está siguiendo contra el exseremi Fabián Barrientos”.

Fue el mismo sábado que el Ministerio de Salud pidió la renuncia del seremi. “Apenas se tomó conocimiento, por información que nos entregó el seremi de Seguridad junto con el general de Carabineros, tomamos la decisión como gobierno junto al Ministerio de Salud de solicitar la renuncia”, agregó Farías.

El domingo, la fiscal Johanna Irribarra se refirió a los hechos: “Existiendo diligencias pendientes para poder establecer la dinámica en la que ocurren los hechos y también algunos peritajes que se encuentran pendientes, el tribunal accedió a la solicitud de la Fiscalía en torno a decretar la ampliación de la detención del imputado por el plazo de 48 horas”.