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    Efecto de la guerra en Medio Oriente en Chile: suben las ventas de cobre, pero las compras de petróleo se disparan

    Las importaciones de crudo aumentaron 80,8% interanual en marzo al sumar US$456 millones, registrando su mayor alza desde octubre de 2023 y su nivel más alto desde julio de 2025.

    Por 
    Patricia San Juan
    Efecto de la guerra en Medio Oriente en Chile: suben las ventas de cobre, pero las compras de petróleo se disparan.

    El impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de los commodities, y en especial del cobre y el petróleo, explicó en gran medida el resultado de la balanza comercial de Chile en marzo.

    Así, mientras las exportaciones chilenas, medidas en términos de su valor en dólares, subieron impulsadas principalmente por los envíos mineros, los que fueron favorecidos por los mayores precios del cobre y el alza del dólar a nivel local, los altos precios del petróleo elevaron las compras de crudo del país.

    Según informó este martes el Banco Central, en marzo las exportaciones subieron 18% frente a igual mes de 2025 al totalizar US$10.291 millones, su nivel más alto desde enero.

    Los envíos mineros anotaron un incremento interanual de 24,8% a US$6.378 millones, con los de cobre, el principal producto de exportación del país, anotando una expansión de 14,1% a US$5.162 millones, su valor más alto desde diciembre.

    Dentro del sector minero también destacó el positivo comportamiento de los envíos de litio, oro y plata.

    Por su parte las exportaciones de bienes industriales aumentaron 10,5% a US$3.260 millones.

    “Con un tipo de cambio promediando una caída superior al 2% interanual el sector externo aportó positivamente a la actividad del mes; no obstante, al controlar por el rally de precios minerales, el dinamismo de las exportaciones se matiza significativamente en términos de cantidades", dijo Bci Estudios en un informe.

    Al respecto indicó que “preocupa la persistente debilidad en los envíos agropecuarios, que siembra una nota de cautela sobre la resiliencia de los sectores no mineros”.

    En efecto los envíos del rubro agropecuario-silvícola y pesquero retrocedieron 0,9% interanual a US$653 millones.

    Importaciones

    Las importaciones medidas en términos FOB subieron 5,8% a US$7.229 millones y las internaciones medidas en CIF crecieron 5,2% interanual US$7.720 millones, anotando en ambos casos su nivel más alto desde diciembre.

    El alza se explicó principalmente por las compras de bienes intermedios que subieron 7,6% a US$3.922 millones, ítem en el que destacaron las internaciones de productos energéticos.

    De este modo las compras de petróleo se dispararon 80,8% frente a marzo del año pasado al sumar US$456 millones, registrando su mayor alza desde octubre de 2023 y su nivel más alto desde julio de 2025.

    Por su parte las importaciones de bienes de capital se incrementaron en 6,2% a US$1.585 millones favorecidas por las mayores compras de maquinaria para los sectores mineros, de energía y de construcción, mientras que las internaciones de bienes de consumo subieron un leve 0,4% a US$2.212 millones

    Con estos resultados la balanza comercial del país se elevó en marzo a un superávit de US$3.061 millones frente a los US$2.785 millones de febrero, pero resultó inferior a los US$3.811 millones de enero.

    Más sobre:Medio OrienteComercio ExteriorGuerra en Medio OrienteExportacionesImportacionesCobrePetróleoBanco Central

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