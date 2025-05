El emotivo adiós de Antony al Betis de Manuel Pellegrini: “Gracias por devolverme la alegría de jugar al fútbol”

Una de las estrellas de la gran temporada del Betis se despide. Luego de caer en la final de la Conference League, Antony anuncia su salida del cuadro dirigido por Manuel Pellegrini con una emotiva carta abierta.

El atacante brasileño dijo adiós con un sentido mensaje hacia el club verdiblanco y la afición bética, agradeciendo la acogida de la institución. “Gracias por devolverme la alegría de jugar al fútbol. Y gracias por recordarme por qué me enamoré de este juego. Mi casa, mi gente, mucho Betis siempre”, concluyó el zurdo, que deberá volver al Manchester United debido al fin de su cesión.

“Hoy se cierra uno de los capítulos más bonitos de mi vida. Y antes de que se pase la última página, necesito contarles por qué ustedes fueron y siempre van a ser tan especiales para mí”, comenzó señalando Antony en un video publicado en su cuenta de Instagram en el que se expresa en portugués, pero que tiene subtítulos al español.

“Desde pequeño el fútbol no era solo sueño o ‘mi única chance de cambiar la vida’, como muchos suelen decir’. Para mí, era más que eso. Era mí alegría. Mientras otros veían en el fútbol una salida, yo veía una llegada. El único lugar donde me sentía completo. Contaba los minutos para jugar detrás de la pelota. Jugar no era un escape, era distinto, era felicidad pura”, continúa.

Un sentido adiós

Antony siguió con el registro de su emotiva despedida, valorando su breve etapa en Heliópolis: “La vida me llegó lejos de la favela al mundo. Salí de Brasil, jugué en Holanda, en Inglaterra. Dejé de ser un niño y me convertí en un padre. Muchas cosas cambiaron, pero el fútbol siempre estuvo ahí. Siempre fue mi refugio. Hasta que un día, todo se vino abajo. Del cielo al infierno”, indicó.

“El balón dejó de entrar, la alegría fue desapareciendo, mi mundo se oscureció y empecé a dudar de mí mismo. De mi talento y de mi pasión por el fútbol. Fue entonces cuando el fútbol me dio un último regalo: ustedes”, recordó.

“Cuando llegué aquí, no sabía qué esperar. Pero dentro de mis mejores sueños, imaginé encontrar lo que encontré. Desde el primer paso en este club, sentí algo diferente. Fue como volver a casa, como reencontrar una parte de mí que creía perdida. Con ustedes, volví a sonreír. Con ustedes, reencontré al niño de antes. Aquel que amaba el fútbol con todo el corazón. Con ustedes, el fútbol volvió a ser amor. El amor verdadero. Gracias por acogerme como a uno de la familia. Gracias por devolverme la alegría de jugar al fútbol. Y gracias por recordarme por qué me enamoré de este juego. Mi casa, mi gente, mucho Betis siempre”, sentenció el brasileño.