El potente dardo del presidente del Betis para responder a la tocada de oreja del Sevilla

Al Betis no le alcanzó. El cuadro dirigido por Manuel Pellegrini realizó un gran primer tiempo, pero terminó sucumbiendo ante el Chelsea, que se impuso por 4-1 en la final de la Conference League. Los verdiblancos se quedaron a las puertas de su primer título continental.

La derrota provocó una serie de reacciones en España. Una de ellas, la más polémica, fue proveniente del Sevilla, el archirrival del conjunto bético. El otro club andaluz le tocó la oreja al Betis al felicitar a Enzo Maresca, entrenador de los Blues y otrora técnico de la escuadra del Ramón Sánchez-Pizjuán, entre 2005 y 2009.

“Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico”, señaló en sus redes sociales el Sevilla, en una publicación que rápidamente desató las interacciones.

La respuesta del presidente del Betis

El posteo del Sevilla generó molestia en la vereda verdiblanca. De hecho, Ángel Haro, presidente del Betis, se pronunció sobre la publicación. “No lo he visto. Ellos están ahora en otra guerra que no me interesa”, comenzó señalando el mandatario, en diálogo con El Partidazo de COPE. “Nosotros estamos en crecimiento, en hacerlo mejor el año que viene”, continuó, valorando lo realizado por el conjunto bético.

El dirigente desconocía la publicación, pero continuó con sus descargos y al ser preguntado si hubiese actuado de la misma forma, lo negó con contundencia. También se sorprendió cuando fue informado de lo posteado por el Sevilla. “Si dependiera de mí, no. Si hay alguien de la organización que lo hace, no me gustaría, pero ni lo he visto, ni sé exactamente lo que han puesto. ¿Es un tuit oficial del club?”, indicó.

Haro terminó lanzando un potente mensaje contra su archirrival, que lleva un par de años con un deslucido rendimiento deportivo. “Yo también felicito al Sevilla por quedarse en Primera este año”, sentenció tajantemente sobre el club blanquirrojo, que finalizó LaLiga en la decimoséptima posición, a un punto y un puesto del Leganés, el último elenco que descendió.

Por otra parte, Joaquín Sánchez, uno de los ídolos del Betis, decidió no meterse en la polémica. “Afortunadamente estamos en un momento ascendente, que es lo que nos interesa y ese es nuestro objetivo”, indicó.