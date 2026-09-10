Fiscal Barros explica por qué piden pena de 20 años para Maickel Villegas en el primer juicio por crimen de Ronald Ojeda

Desde las 9.00 horas de este jueves 10 de septiembre se estará desarrollando el primer juicio oral por el secuestro con homicidio del refugiado venezolano Ronald Ojeda, a partir de acusación del fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, contra Maickel David Villegas Rodríguez.

El 1 de octubre de 2024 se condenó a Ángel Castellano, que tenía 17 años entonces, en un procedimiento abreviado, a cinco años de reclusión: dos en régimen cerrado y tres en semicerrado, con un programa de reinserción social.

En Chile, actualmente, hay 26 imputados y acusados por la causa del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda Moreno y por los crímenes de Los Piratas.

Luego del proceso contra Villegas, el juicio para el resto de la organización comienza el 20 de octubre.

Maickel Villegas, que trabajaba en Chile como repartidor, vinculado a la célula Los Piratas de la agrupación criminal Tren de Aragua, fue extraditado en 2024 desde Costa Rica como uno de los autores del delito.

El Ministerio Público está solicitando 20 años de cárcel para el acusado en virtud de un acuerdo con el país centroamericano que permitió su extradición.

“Ese acuerdo tiene limitaciones de pena, por eso es que se ha pedido la pena de 20 años”, precisó el fiscal Barros.

Villegas realizó vigilancia con Castellano. La noche del secuestro, entre el 20 y el 21 de febrero de 2024, prestaron cobertura a los secuestradores y grabaron un video del hecho desde un automóvil Chevrolet Sail estacionado fuera del edificio en que vivía la víctima.

“Para nosotros es muy relevante porque se trata del primer imputado individualizado junto al menor de edad y que tuvimos que extraditar incluso desde Costa Rica para poder traerlo a Chile y poder enjuiciarlo. Por eso es que en el caso de él, como es el primer imputado, va solo por el delito de secuestro con homicidio en este caso en particular y no por los otros delitos que han sido formalizados el resto de la organización”, explicó el fiscal Barros.

El persecutor indicó que “en este primer juicio se va a enfocar toda la prueba de la Fiscalía en acreditar la participación de él en el delito de secuestro con homicidio”.

“Este es el acusado que realiza la grabación del video que finalmente es mandado a los estamentos superiores de la organización, en primer lugar. Y en segundo lugar es quien concurre a retirar a la mitad de los partícipes del secuestro con homicidio que ingresan en los inmuebles de la víctima para sacarlos del lugar y poder de esta manera lograr la impunidad respecto a esos sujetos cuando el auto queda con desperfecto mecánico en la Costanera Norte”, detalló.