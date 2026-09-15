Congreso endurece defensa de estrecho de Magallanes: Cámara enviará nota de “molestia” al parlamento argentino

Junto con solicitar que se ilumine de colores rojo, blanco y azul el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso el próximo 17 de septiembre, las bancadas de la Cámara de Diputados adoptaron otro acuerdo patriótico en forma unánime en la última semana legislativa.

Los jefes de comités —desde el PC al Partido Nacional Libertario, pasando por el Frente Amplio, el PPD, la DC, el PDG, RN, la UDI y el Partido Republicano— resolvieron mandatar al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), para “redactar una nota dirigida al Congreso de la Nación Argentina, junto a la mesa del Senado, que manifieste la molestia generada por las declaraciones formuladas por parlamentarios de ese país respecto de la soberanía sobre el estrecho de Magallanes”.

La medida fue propuesta por el diputado Diego Schalper, jefe de bancada de RN, y se acordó tras la seguidilla de declaraciones de autoridades trasandinas, en particular de la senadora Patricia Bullrich, exministra de los presidentes Mauricio Macri y Javier Milei, quien dijo que Argentina debía expandir su poderío naval para lograr el “control” del estrecho.

“El concepto de soberanía no es quién tiene un título de propiedad, es cómo estamos puestos en los lugares que nuestro país tiene que defenderse: en la frontera norte contra la droga, en la frontera sur en lo que es la lucha por la recuperación de las Malvinas, y el control del Atlántico Sur, del estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida”, aseguró la legisladora argentina, quien luego se disculpó, precisando que se había confundido de nombres, pues se refería al canal del Beagle, que sí es de soberanía compartida.

Pese a las excusas, en la Cámara señalan que no quieren dejar pasar el tema, por lo que, al regreso del receso de Fiestas Patrias, Alessandri tiene la misión de buscar una redacción conjunta con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

En caso de que el Senado no se sume, la decisión de las bancadas de la Cámara es proseguir de todos modos para enviar una nota al Congreso argentino, que sería tramitada a través de la Cancillería chilena.

Acciones transversales

“No podemos quedarnos callados frente a declaraciones de distintos parlamentarios y autoridades argentinas en relación con el estrecho de Magallanes. La soberanía del país no podemos permitir que esté en duda bajo ninguna circunstancia. La decisión que se tomó es la correcta, manifestar nuestro más absoluto rechazo a las declaraciones argentinas”, dijo el diputado Sergio Bobadilla, subjefe de bancada de la UDI, quien estuvo presente en la reunión donde se acordó la medida.

“Acordamos representar nuestro malestar a nivel institucional al Congreso argentino. Un téngase presente, con la formalidad y seriedad desde la Cámara, respondiendo las provocativas declaraciones sobre la soberanía del estrecho. Fue una decisión unánime de los comités parlamentarios, donde transversalmente dejamos de lado nuestras diferencias con un objetivo común”, dijo la diputada Andrea Parra (PPD), quien explicó que el acuerdo no fue anunciado con publicidad, ya que “decidimos abordarlo de forma interna para no seguir escalando la polémica públicamente”.

Esta no es la primera acción que toma el Congreso chileno, donde ya no creen que las declaraciones argentinas sean una casualidad.

Las respectivas comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara sostuvieron sesiones secretas y también adoptaron acuerdos para hacer ver la molestia a las autoridades transandinas.

Además, se está preparando una sesión especial en la sala de la Cámara, que sería convocada para analizar exclusivamente la situación.

La Comisión de Defensa también resolvió sesionar el próximo 25 de septiembre en medio del estrecho, a bordo de un buque de la Armada.

La confusión argentina

Uno de los temas que más inquieta a los parlamentarios chilenos es la vigencia del polémico decreto presidencial de Argentina, N° 457, dictado en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, que fija la Directiva de Política de Defensa Nacional.

“Uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (Paso Drake), espacios estratégicos tanto por su rol como vías navegables naturales entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico como por constituir puntos privilegiados de acceso al continente antártico”, dice el cuestionado texto.

Si bien al llegar a la Casa Rosada, Milei señaló que ese decreto era un error y que lo pretendía corregir, hasta la fecha ello no ha ocurrido.

Además de los dichos de Bullrich, las actuales tensiones con Buenos Aires se reactivaron por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, quien señaló que “Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que hacer presencia”.

El episodio se sumó a otro ocurrido en abril, cuando el jefe de Hidrografía Naval, el contraalmirante Hernán Montero, afirmó que “la boca del estrecho de Magallanes es argentina”.

Tras los dichos del jefe de la Fuerza Aérea transandina, la Cancillería chilena envió una nota de protesta a Argentina, haciendo ver que la soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes es indiscutible, ya que se funda en los Tratados de 1881 y 1984.