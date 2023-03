Dejan Petkovic: “A Vidal le ha faltado liderazgo en Flamengo; por nombre tiene que ser un referente y no lo ha logrado”

Flamengo cosechó un nuevo fracaso, el tercero en 2023. La derrota en los penales por la Recopa Sudamericana, ante Independiente del Valle de Ecuador, se agrega a la derrota en la Supercopa brasilera y el Mundial de Clubes, donde quedó eliminado en la semifinal. Una seguidilla de derrotas que levantó todas las críticas de parte de los medios cariocas y también de los históricos del club, siempre pendientes de la actualidad del Rubro Negro.

Ni siquiera el chileno Arturo Vidal se salva de los cuestionamientos. Así lo dice el serbio Dejan Petkovic, exmediocampista que jugó en dos etapas en el cuadro más popular de Brasil, entre 2000-2002 y entre 2009-2011. Se trata de una voz autorizada en Río.

En conversación con La Tercera, el balcánico asegura que el Rey “no está siendo el jugador que todos conocemos”. Asimismo, el ex Real Madrid señala que al chileno “le ha faltado liderazgo”, a la vez que aprobó el alto salario de la exfigura de Inter de Milán. Sobre las opciones del jugador como titular en el Fla, el europeo radicado en Río de Janeiro sostiene que “tiene que jugar, pero no por lo que le pagan”. Consultado por Erick Pulgar, el otro chileno del club, el comentarista de SportTv advirtió que “si juega él u otro, no hay ninguna diferencia”.

¿Cómo ha visto estos primeros meses del mediocampista chileno Arturo Vidal en la disciplina de Flamengo?

Voy a ser sincero. En mi opinión, Arturo Vidal no está siendo el jugador que todos conocemos, ese que triunfó en tantos clubes europeos. Uno tiene claro que la adaptación al fútbol brasileño es compleja, por el ritmo y la exigencia que tiene. Además, el hecho de que llegara a mitad de la temporada pasada también ha afectado al jugador. Pero tenemos que reconocer que Flamengo no está jugando muy bien y el chileno tampoco.

¿Qué características rescata de su juego en el fútbol europeo, ahora en Brasil?

Bueno, sus condiciones tampoco las ha perdido. Es un jugador con mucha garra, con buenos movimientos en la cancha, un futbolista batallador, con harta dinámica. Es de esos elementos que les gusta llegar al arco contrario por todos lados, intentando marcar goles. Pero hemos visto muy poco de eso. En este momento, no es titular y, en ese escenario, es muy complicado que pueda mostrar sus cualidades. Además, tenemos que considerar que ya tiene una edad avanzada. El chileno tiene 35, ya no es un niño, y ahora no está en el momento ideal de su forma física y técnica.

¿En esta Recopa Sudamericana vio alguna mejoría en el juego del chileno?

A ver, jugando así siempre no estamos satisfechos. No solo es un problema del volante chileno, sino de todo el equipo. Pero a Vidal lo conozco jugando mucho mejor de lo que ha demostrado hasta ahora. El equipo lo está pasando mal en cuanto a técnica y físico, es un problema de forma… Hay un nuevo entrenador, las decisiones son diferentes. Que Vidal no juegue mal, es muy diferente a jugar realmente bien. Ha mostrado muy poco, algunas pelotas robadas y duelos ganados. Le ha faltado liderazgo a Vidal, por nombre tiene que ser uno de los referentes y no lo ha logrado. Tiene que hacer la diferencia, no puede ser otro más del plantel. Veremos cómo jugará en los partidos más importantes.

¿Tiene que mostrarse más como un ejemplo para sus compañeros, según su opinión?

Yo no digo lo que tiene que hacer técnico, no es mi problema si juega o no juega. Pero el chileno tiene una carrera internacional. El técnico Vítor Pereira sabrá lo que hace. Pero Vidal, por la importancia de su trayectoria, hay que intentar que sea uno de los líderes. Con la salida de Diego pensé que tendría ese papel. Gabigol aún es joven, Giorgian de Arrascaeta es un crack, pero no pasa un buen momento. El chileno debe tener más minutos.

¿Usted también cree que la partida del DT Dorival Júnior fue un error?

El cambio de técnico, de la forma en la que ha sido, no es lo mejor. El club no lo hizo bien, eso levantó mucho ruido y muchos comentarios. Flamengo empezó muy mal este año, con una fecha atípica de vacaciones y después la preparación tampoco ha sido la ideal. Se cometieron muchos errores al final del año pasado y se están pagando ahora en el inicio. Ganar o perder es parte del fútbol, pero no es solamente ver el partido, sino en la forma como pierdes. Este es un club gigante y se crean muchas expectativas. Influye en el malestar de la torcida, de los medios. El club está muy perturbado y eso debiera cambiar por la riqueza de plantel que tiene. Es imposible que los equipos jueguen siempre bien, todos tienen oscilaciones. Las tiene el Liverpool de Jürgen Klopp, el City de Josep Guardiola o el Madrid de Carlo Ancelotti. El año pasado Dorival Júnior cambió todo y el equipo ganó dos títulos. Pero también terminó mal, por ejemplo, en la final de la Copa de Brasil ante Corinthians. La cultura de acá es así, tenemos que ser siempre buenos y, de vez en cuando, hay que ir al 50%.

¿Entonces fue un error traer al entrenador portugués Vítor Pereira?

Sobre todo, por la forma en que se hizo. Yo no entiendo todavía por qué se ha hecho, no estoy adentro del club, pero tampoco lo veo como una cosa que sea de sentido común. Es difícil de explicar. Dorival Júnior lo estaba haciendo muy bien, había ganado dos títulos. Y si lo hubieras cambiado por un entrenador mejor, vaya. Aunque este no es el caso. A mí no me interesa cómo se comportó Vítor Pereira cuando estuvo a cargo del Corinthians. No era el momento de un cambio y tampoco se justifica. Si el portugués hubiera tenido una historia mejor, lo creo, pero acá eso no se cumplió. Al final, las preferencias son subjetivas.

Paulo César Carpegiani, extécnico de Flamengo, decía que Arturo Vidal es un jugador demasiado caro para estar en la banca…

Sinceramente, me importa muy poco lo económico, porque este es un club con muchos recursos. Cada jugador gana lo que se merece de acuerdo con su contrato y Vidal no es la excepción. Todo el mundo no quiere ver algo tan obvio. El dinero que reciben los futbolistas se basa en su trayectoria, en lo que jugaran antes, no lo que juegan ahora. Cristiano Ronaldo no ganaría lo que cobra en Arabia Saudita sino fuera por toda su carrera y sus títulos. De forma y modo, por la carrera que tuvo, Vidal tiene que jugar, no por lo que le pagan. No será titular por el dinero que gana, solo lo hará por su calidad. Pero tiene que hacer todo eso que se espera de él como jugador.

¿Usted cree que el chileno está obligado a ser el titular en el equipo?

Yo no veo que sea un problema tan grande. Si Vidal juega bien y muestra algunas cosas de lo que ha sido su trayectoria, debiera ganarse un puesto entre los que comienzan los partidos, pero, hasta ahora, de eso ha habido muy poco.

En Brasil han surgido algunas voces diciendo que el jugador chileno se puede marchar del club en el corto plazo…

No creo que se vaya. Pero si has venido aquí tienes que ser el Vidal de siempre; se esperaba mucho cuando se contrató al chileno. El público brasileño lo conoce bien, es un futbolista de fama mundial. Se esperaba mucho cuando se contrató a Arturo Vidal, pero ha mostrado muy poco.

Pero el club lo sancionó, recientemente...

Eso tampoco es un problema. Los futbolistas siempre quieren jugar y eso hace bien para la competencia en el plantel. En el mundo de Flamengo, cualquier cosa se amplifica más de la cuenta, no es para volverse loco.

¿Y qué le ha parecido el trabajo de Erick Pulgar, el otro volante chileno del Fla?

Ha jugado muy poco, casi nada. En ese sentido, solo lo ves como un jugador más del plantel. Si juega Pulgar o cualquier otro futbolista no marca ninguna diferencia sustancial. Aunque hay que reconocer que tampoco se espera tanto de Pulgar como de Vidal. Me imagino que quien lo trajo pensaba que debería ser un jugador importante en la plantilla. Sin embargo, hasta ahora no lo ha sido. Flamengo es un cuadro completamente diferente a cualquiera de Brasil. Por algo se dice que su camiseta es el manto sagrado.

¿Le ve poca proyección en el equipo?

Si estás acá, en un club tan importante, tienes que hacer más de lo que hacías antes. Te intimida un poco el hecho estar en Flamengo. Vienes de un país diferente, de otra ciudad. Además, tienes demasiados jugadores que te pueden pelear el puesto, porque el plantel es muy numeroso. En ese escenario, es tu personalidad la que tiene que imponerse. No voy a juzgar la calidad de Pulgar, supongo que cuando lo contrataron tenía las condiciones suficientes para llegar.

Tampoco ha tenido muchos minutos...

Bueno, pero cuando ha entrado ha mostrado muy poco también. Es cierto que no tenía mucho espacio, pero con la partida de Joao Gomes a Wolverhampton de Inglaterra podría haber tomado su lugar. Sin embargo, en el inicio de esta temporada tampoco ha logrado mucha participación. ¡Pero cuando entras tienes que hacer algo más!... En Flamengo, cuando te sustituyen, es porque estás cansado, porque este entrenador tampoco hace muchos cambios tácticos en el equipo, siempre es puesto por puesto. Entonces, quien entra desde el banco de suplentes tiene que ser capaz de reemplazar al titular. Tampoco se ven mejorías en el juego de Pulgar y es lo que más preocupa. Tienes un plantel de 15 o 18 jugadores de gran nivel y, en los minutos que logras, debes ser capaz de mostrar un poco más. Cuando los que juegan más minutos descansan, tienes que tomar esa opción que te dan.