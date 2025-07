Neuer explota contra Donnarumma tras la impactante lesión de Musiala en el Mundial de Clubes

Jamal Musiala sufrió una escalofriante lesión que conmocionó al Mundial de Clubes, en medio la derrota del Bayern Múnich ante el PSG. El volante intentó llegar a una pelota en línea de fondo. William Pacho cerró e frenó al alemán con su cuerpo, mientras que Gianluigi Donnarumma se lanzó por el balón. El portero se hizo con el esférico y continuó con el juego, sin percatarse de las consecuencias. Se lo llevó por delante, en una acción fortuita, y le provocó una fractura de peroné.

El habilidoso futbolista alemán quedó tendido en el césped con evidentes muestras de dolor. Los gritos de aflicción fueron notorios. Segundos después, Donnarumma se percató de la lesión del alemán y reaccionó con un claro impacto. El arquero se tomó la cabeza y se lamentó lo sucedido. El italiano salió de la cancha entre lágrimas.

El resto de los futbolistas, tanto del Bayern como del PSG, llegaron al lugar donde se encontraba Musiala. La reacción fue similar para todos. Algunos se llevaron las manos a su cabeza o rostro, mientras otros mostraron claras muestras de lamento.

Los dardos de Neuer

La acción no le gustó a Manuel Neuer. El arquero y capitán del Bayern Múnich se lanzó contra el portero italiano. “Es un momento brutalmente difícil. Normalmente, por supuesto, es una situación como esa aceptas que hay cierto riesgo. Como portero creo que no necesariamente necesitas entrar así. Es arriesgado”, comenzó señalando tras el partido.

El teutón responsabilizó directamente a Donnarumma. “Asume el riesgo de una lesión, incluso de un compañero, aunque normalmente no pasa nada. Esperamos que la lesión no sea tan grave, pero ciertamente lo será, en mi opinión”, añadió.

Neuer también reveló la conversación que tuvo con el italiano en el entretiempo: “En el descanso me acerqué a él y le pregunté: ‘¿No quieres ir a ver a nuestro jugador?’. Sufrió una lesión grave y probablemente irá al hospital. Creo que es justo acudir a él en señal de respeto, de ir allí y desearle todo lo mejor al chico. Y lo hizo”, agregó.

En tanto, el técnico Vicent Kompany aseguró: “No pinta bien. Viendo las imágenes se ve que se ha hecho mucho daño en el tobillo, pero no voy a elaborar un diagnóstico aquí", indicó. “Rara vez he estado tan enfadado en el descanso, no contra mis jugadores. Sé que hay cosas mucho más importantes en la vida, pero para estos chicos es su vida. Alguien como Jamal vive para esto. Acaba de recuperarse de un revés y ahora le pasa esto. A uno le da impotencia. Todavía me hierve la sangre, no por el resultado, sino porque se lesionó alguien que disfruta muchísimo del deporte", siguió.

No obstante, tras la siguiente semifinal, donde el Real Madrid venció al Borussia Dortmund, Thibaut Courtois evitó culpar al portero del cuadro parisino: “Culpar a Donnarumma por la lesión de Musiala me parece excesivo. Los porteros van a por el balón. Los delanteros tampoco se contienen cuando nos entran a nosotros. Es mala suerte. Le dolerá más porque es de su equipo, pero Donnarumma no es el culpable”, señaló el arquero belga.