Ministro Arrau y próximo juicio por ataque al molino Grollmus: “En la Macrozona Sur, la violencia terrorista no debe quedar impune”

Durante la mañana de este viernes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió al próximo inicio del juicio por el atentado al Molino Grollmus, apuntando que “en la Macrozona Sur, la violencia terrorista no debe quedar impune”.

A través de una publicación en X es que el titular de Seguridad se refirió al juicio que iniciará el próximo 23 de junio y donde serán juzgados 21 imputados.

“El próximo 23 de junio comenzará un juicio trascendental para Chile: 21 imputados deberán responder ante la justicia por el ataque armado y el incendio que destruyó el Molino Grollmus y golpeó brutalmente a su familia”, sostuvo.

“Que este caso llegue a juicio es fruto de una investigación extensa y persistente, encabezada por el Ministerio Público y desarrollada con el trabajo de la PDI, Carabineros y la Armada”, añadió Arrau.

El ministro además expresó que “hoy estuvimos en Contulmo para expresar nuestro respaldo a la familia Grollmus y reafirmar la convicción de que esto es mucho más que un conflicto privado”.

Es así como finalmente señaló que “es el Estado de Chile el que debe actuar unido, proteger a quienes fueron atacados y asegurar que la justicia pueda trabajar sin amenazas ni presiones. En la Macrozona Sur, la violencia terrorista no debe quedar impune”.