Corbo anticipa un “shock grande” para Chile producto del alza del precio del petróleo

Luego del seminario económico donde el ministro de Hacienda Jorge Quiroz expuso sobre la situación fiscal del país y el Plan de Reconstrucción Nacional, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo calificó el alza del precio del petróleo como un “shock grande” que hay que enfrentar con ”el precio de verdad”.

Fue el pasado 8 de marzo que el precio del petróleo superó la barrera de los US$100 por barril luego del estallido del conflicto en Irán. Esta semana, a raíz ello, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el análisis de cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), medida que no estuvo exenta de críticas y de levantar alertas en la ciudadanía.

Ante esto, en el evento organizado por Diario Financiero, el expresidente de la institución financiera aseguró que es un problema que se debe enfrentar y que “la mejor forma de economizar es enfrentar el precio de verdad”, a lo que afirmó estar de acuerdo con las medidas planteadas desde Hacienda.

Respecto al precio del combustible, que hoy rozó los US$120 por barril, Corbo declaró: “Este es un shock grande, y la fórmula anterior no consideraba esto porque no había visto un shock de este tipo”.

“Cada 10 puntos más o menos del precio del petróleo, (...) nos pega como 2 o 3 décimas más de inflación. O sea, lo más probable es que la inflación en los próximos 6 o 12 meses va a tomar dinamismo si el petróleo se queda donde está. Pero también va a tener efecto en la actividad, porque es un costo importante. Y también tiene efecto en el ingreso de las personas, porque su salario real cae por ese efecto”, alertó Corbo, a lo que reiteró: “Entonces yo creo que este es un shock grande”.

Ejecutivo insiste en modificar el Mepco

Tras exponer las metas fiscales del nuevo Ejecutivo, el ministro Quiroz reiteró: “No vamos a esperar que la fortuna de vuelta las cosas mientras gastamos, escúchenme bien, US$200 millones por semana”. Esto se enmarca en la urgencia del Ejecutivo por reducir presiones fiscales.

El Mepco es un organismo que regula las bajas y alzas en el precio de las bencinas subsidiando el costo cuando sube y cobrando impuestos cuando este baja. La propuesta de cambiar el sistema de funcionamiento actual nació luego de que el secretario de Estado haya dado cuenta de que seguir subsidiando el aumento de precios del petróleo le costaría al fisco sobre US$200 millones semanales.