Endler pasa la página tras perder la Champions: “Tenemos la posibilidad de clasificar al repechaje del Mundial con Chile”

Barcelona arruinó el sueño de Christiane Endler en la final de la Champions League femenina. Con una categórica goleada por 4-0, el cuadro catalán aplastó al OL Lyonnes y dejó a la portera chilena sin la posibilidad de levantar su segundo título en la máxima cita del Viejo Continente.

La guardameta nacional no pudo hacer nada para evitar los dobletes de Ewa Pajor y Salma Paralluelo, que sellaron el cuarto trofeo europeo de las culés en un periodo de seis años. En una de las temporadas que no lo habían ganado, puntualmente en la 2021-22, fue porque el equipo de Tiane había salido victorioso y se había coronado por octava vez en su historia. En la 2023-24, en tanto, sí lograron celebrar las catalanas. Ahora, con esta proclamación, el cara a cara se inclina con un 2-1 a favor de las azulgranas.

En ese sentido, el mazazo por dejar escapar el certamen continental caló hondo en Endler que, al término del compromiso, realizó un sentido mea culpa por la abultada derrota. “Hicimos un buen partido, logramos controlarlo hasta los goles, después nos desordenamos y no pudimos seguir el plan de juego. Es decepcionante, uno siempre quiere ganar este tipo de partidos y no lo logramos. Es la segunda vez que pierdo una final con el Barcelona. Veíamos la posibilidad de ganar, pero no fuimos efectivas y no concretamos las ocasiones que tuvimos”, partió diciendo al micrófono de ESPN.

Christiane Endler, en la caída del Lyonnes ante Barcelona.

Pese al lamento, la golera reconoció que la caída en Oslo no afecta lo realizado con el conjunto francés. Es más, no se conforma y ya piensa en los próximos desafíos. “La derrota es parte de lo que nos toca vivir a diario, tuvimos la oportunidad de jugar una instancia así, pero no es suficiente porque uno quiere ganar. No queda otra que levantarse e intentarlo de nuevo. Me queda un año más de contrato acá en Lyon, espero cumplirlo”, aseguró.

La capitana con la Roja traspasa esa ilusión hasta la selección chilena, donde espera luchar por un cupo a la Copa del Mundo en el cierre de la Liga de Naciones femenina. “Tenemos la posiblidad de clasificar al repechaje del Mundial con Chile. Tenemos que ganar sí o sí para seguir, intentamos cumplir otro sueño con estar con Chile nuevamente como jugadora. Todavía queda un ratito”, concluyó.