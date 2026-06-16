SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Minería

    “Se puede”: las recomendaciones de la ministra Rincón para bajar los costos de la energía de las mineras

    La autoridad sostiene que el minero es un sector prioritario para su cartera dentro la “Ruta Energética 2026–2030” del gobierno. “Nuestro objetivo es ayudar a las faenas mineras a mejorar su gestión energética”, afirma.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino
    Ximena Rincón, ministra de Energía.

    En sus poco más de tres meses de gestión a cargo del Ministerio de Energía, Ximena Rincón se ha concentrado en abordar los desafíos del sector energético para satisfacer las demandas de la población y de las diversas industrias.

    “La energía es una condición habilitante para mejorar la vida de las familias, impulsar el desarrollo y fortalecer la seguridad del país”, sostiene la exsenadora.

    ¿Cómo abordarán la seguridad y continuidad de suministro en la política energética del ministerio?

    La seguridad y continuidad de suministro es una de las prioridades de nuestra actual gestión. En esa línea, la Ruta Energética 2026–2030 —hoja de navegación con lineamientos para el trabajo del Ministerio— aborda este desafío desde un diagnóstico concreto: el sistema registra interrupciones promedio de 15,2 horas SAIDI en 2025, lo ocurrido durante el apagón 25 de febrero de 2024 dio señales de alerta en el sistema que debemos modernizar.

    ¿Qué sinergias ven en el trabajo que tiene el ministerio de Energía con el de Minería?

    La minería es uno de los sectores con mayor potencial para avanzar en eficiencia energética y electromovilidad en Chile, y eso abre un espacio natural de trabajo conjunto con el Ministerio de Energía. Desde la Ruta Energética 2026–2030 hemos definido programas de asistencia técnica para industrias intensivas en energía, y la minería es explícitamente uno de los sectores priorizados. El objetivo es ayudar a las faenas a mejorar su gestión energética, identificar oportunidades de reducción de consumo y emisiones, e incorporar energías renovables para autoconsumo. Además, el sector minero ha sido pionero en la adopción de electromovilidad en sus operaciones —camiones, maquinaria y flota liviana— lo que se alinea directamente con nuestra agenda de transición hacia el transporte de bajas emisiones. Ese liderazgo del sector es un activo que queremos potenciar y replicar.

    ¿Qué espacios ven para reducir los costos de energía para industrias relevantes como la minería?

    Se puede. Para lograr reducciones en los costos de energía, los esfuerzos se deben orientar en mejorar la eficiencia energética de los procesos productivos en la minería, e incorporar autoconsumo de energía renovable que permita estabilizar los costos de combustibles ante cambios bruscos, como ha sucedido en el último tiempo. En particular, en procesos térmicos de la minería, las medidas de eficiencia energética pueden abarcar mejoras y cambios al diseño y operación, de procesos y sistemas, integrando soluciones como la recuperación y redistribución de calor residual, la cogeneración y el almacenamiento de energía (térmica y eléctrica), y el recambio de equipos, ya sea con mejoras de equipos o sistemas existentes, integración o cambio a nuevas tecnologías, más eficientes, junto con mejoras en aislación térmica y configuración de los sistemas.

    La cogeneración eficiente podría también representar una oportunidad para la minería o cualquier otra industria, siguiendo el ejemplo del sector papel y celulosa que la viene utilizando desde hace muchos años. Si bien no necesariamente es una alternativa más económica que las anteriores, en minería puede apuntar a generar valor con la independencia de la volatilidad de precios de los combustibles, que se puede lograr con el uso de combustibles alternativos. Un ejemplo podría ser el de El Teniente, que recicla sus aceites residuales para transformarlos en nuevos combustibles.

    Lee también:

    Más sobre:MineríaMinería LTMinisterio de EnergíaXimena Rincón

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy

    Vuelos con niños haitianos: Valencia explica que “no son exactamente los mismos hechos” los que denunció anterior gobierno

    La cantante chilena Leva anuncia su primer show solista en Santiago

    Colbún: minería y energía, desafíos de una dupla virtuosa

    Tribunal Constitucional declara admisibles requerimientos contra proyecto de Escuelas Protegidas

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Servicios

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Vuelos con niños haitianos: Valencia explica que “no son exactamente los mismos hechos” los que denunció anterior gobierno
    Chile

    Vuelos con niños haitianos: Valencia explica que “no son exactamente los mismos hechos” los que denunció anterior gobierno

    Tribunal Constitucional declara admisibles requerimientos contra proyecto de Escuelas Protegidas

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja
    Negocios

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”

    Marco Aurelio es el nuevo gerente general

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    Dos festejos para continuar superando registros: Kylian Mbappé se convierte en el goleador histórico de Francia
    El Deportivo

    Dos festejos para continuar superando registros: Kylian Mbappé se convierte en el goleador histórico de Francia

    Mbappé: “No juego por venganza; si tuviera que callar a todos los críticos, tendría que jugar hasta los 80 años”

    Mbappé en modo Mundial: Francia vence a Senegal y el delantero queda a dos goles de igualar a Klose como máximo artillero

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy
    Cultura y entretención

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy

    La cantante chilena Leva anuncia su primer show solista en Santiago

    La carta en que Keith Richards contó el día en que conoció a Mick Jagger (y lo que pensó sobre él)

    Tribunal Supremo de Brasil vota a favor de condenar a Eduardo Bolsonaro por solicitar ayuda estadounidense
    Mundo

    Tribunal Supremo de Brasil vota a favor de condenar a Eduardo Bolsonaro por solicitar ayuda estadounidense

    Kelly Campa, experta en Medio Oriente: “Irán intenta asegurar el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz”

    Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de Estados Unidos para su “revisión”

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores