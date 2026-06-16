“Se puede”: las recomendaciones de la ministra Rincón para bajar los costos de la energía de las mineras

En sus poco más de tres meses de gestión a cargo del Ministerio de Energía, Ximena Rincón se ha concentrado en abordar los desafíos del sector energético para satisfacer las demandas de la población y de las diversas industrias.

“La energía es una condición habilitante para mejorar la vida de las familias, impulsar el desarrollo y fortalecer la seguridad del país”, sostiene la exsenadora.

¿Cómo abordarán la seguridad y continuidad de suministro en la política energética del ministerio?

La seguridad y continuidad de suministro es una de las prioridades de nuestra actual gestión. En esa línea, la Ruta Energética 2026–2030 —hoja de navegación con lineamientos para el trabajo del Ministerio— aborda este desafío desde un diagnóstico concreto: el sistema registra interrupciones promedio de 15,2 horas SAIDI en 2025, lo ocurrido durante el apagón 25 de febrero de 2024 dio señales de alerta en el sistema que debemos modernizar.

¿Qué sinergias ven en el trabajo que tiene el ministerio de Energía con el de Minería?

La minería es uno de los sectores con mayor potencial para avanzar en eficiencia energética y electromovilidad en Chile, y eso abre un espacio natural de trabajo conjunto con el Ministerio de Energía. Desde la Ruta Energética 2026–2030 hemos definido programas de asistencia técnica para industrias intensivas en energía, y la minería es explícitamente uno de los sectores priorizados. El objetivo es ayudar a las faenas a mejorar su gestión energética, identificar oportunidades de reducción de consumo y emisiones, e incorporar energías renovables para autoconsumo. Además, el sector minero ha sido pionero en la adopción de electromovilidad en sus operaciones —camiones, maquinaria y flota liviana— lo que se alinea directamente con nuestra agenda de transición hacia el transporte de bajas emisiones. Ese liderazgo del sector es un activo que queremos potenciar y replicar.

¿Qué espacios ven para reducir los costos de energía para industrias relevantes como la minería?

Se puede. Para lograr reducciones en los costos de energía, los esfuerzos se deben orientar en mejorar la eficiencia energética de los procesos productivos en la minería, e incorporar autoconsumo de energía renovable que permita estabilizar los costos de combustibles ante cambios bruscos, como ha sucedido en el último tiempo. En particular, en procesos térmicos de la minería, las medidas de eficiencia energética pueden abarcar mejoras y cambios al diseño y operación, de procesos y sistemas, integrando soluciones como la recuperación y redistribución de calor residual, la cogeneración y el almacenamiento de energía (térmica y eléctrica), y el recambio de equipos, ya sea con mejoras de equipos o sistemas existentes, integración o cambio a nuevas tecnologías, más eficientes, junto con mejoras en aislación térmica y configuración de los sistemas.

La cogeneración eficiente podría también representar una oportunidad para la minería o cualquier otra industria, siguiendo el ejemplo del sector papel y celulosa que la viene utilizando desde hace muchos años. Si bien no necesariamente es una alternativa más económica que las anteriores, en minería puede apuntar a generar valor con la independencia de la volatilidad de precios de los combustibles, que se puede lograr con el uso de combustibles alternativos. Un ejemplo podría ser el de El Teniente, que recicla sus aceites residuales para transformarlos en nuevos combustibles.