Corte levanta valla judicial al proyecto de puerto de Copiapó que pretende levantar una tribu apache

El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta rechazó un recurso de reclamación presentado por la Municipalidad de Caldera en contra del proyecto portuario Copiaport-E, que había sido aprobado tanto por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Atacama.

Con este dictamen, la iniciativa que contempla una inversión de US$450 millones para levantar un terminal portuario de graneles y multipropósito en la zona de bahía Chasco, en Atacama, podrá avanzar en su trámite ambiental, y sólo le restaría ser observada por el comité de ministros del actual gobierno.

Copiaport-E es un proyecto de puerto originalmente impulsado a partir de 2008 como Puerto Castilla, por el controvertido magnate brasileño Eike Batista en la llamada Hacienda Castilla, en la costa más cercana a Copiapó.

Batista, condenado en su país por delitos de corrupción y uso de información privilegiada, vendió en 2019 su proyecto portuario, que consideraba además una central termoeléctrica a carbón, a la nación indígena norteamericana Chiricahua Apache, que opera a través de su vehículo de inversión St. Matthew Assurance Limited, matriz de Copiaport-E Operaciones Marítimas SpA.

Al 2024, la tribu apache había invertido US$13 millones en la tramitación ambiental de la iniciativa, que considera camiones eléctricos, plantas solares de energía, no dragar el lecho marino ni desplazar a las comunidades vecinas.

El 1 de septiembre de 2020, el proyecto ingresó a tramitación ambiental como Copiaport-E (de ecológico). El 27 de diciembre de 2023, recibió la aprobación del SEA. Y el 29 de septiembre de 2025, el Coeva de Atacama ratificó esa decisión.

La Municipalidad de Caldera presentó una reclamación administrativa ante el Comité de Ministros, que esta instancia declaró inadmisible el 14 de enero de 2026.

Y el 27 de enero de 2026, la Municipalidad de Caldera presentó una reclamación ante el tribunal ambiental en contra de esta resolución, la que finalmente fue rechazada en un fallo dividido dos a uno por la corte especializada de Antofagasta.

“Se resuelve: Rechazar en todas sus partes la reclamación deducida por la Ilustre Municipalidad de Caldera, en contra de la Resolución Exenta N° 20269910135, de 14 de enero de 2026, de la Dirección Ejecutiva del SEA -en su calidad de Secretaría del Comité de Ministros-, conforme con lo razonado en la parte considerativa de esta sentencia", dijo el fallo.

“La resolución (...) se ajustó a derecho, estando debidamente justificada la declaración de inadmisibilidad de la reclamación administrativa (...), al no haberse formulado por la Municipalidad de Caldera observaciones ciudadanas en la oportunidad legal, sin que sean asimilables a ellas, las inquietudes o reparos formulados en los pronunciamientos evacuados durante la evaluación ambiental del proyecto”, sostuvo el tribunal.