Proyecto minero Lobo Marte, de la canadiense Kinross, ingresa a trámite ambiental con inversión de US$ 1.500 millones

Una nueva iniciativa de inversión ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Esta vez, un proyecto minero perteneciente a Compañía Minera Mantos de Oro, una filial de la canadiense Kinross.

El “Proyecto Minero Lobo Marte” -que contempla una inversión de US$1.500 millones y la generación de 2.800 empleos durante la fase de construcción- tiene como objetivo general explotar mineral a cielo abierto desde los yacimientos Lobo y Marte, ubicados a 160 kilómetros al este de Copiapó, en la Región de Atacama.

La iniciativa considera una tasa de procesamiento aproximada de 35.000 tpd (toneladas por día) de mineral para producir metal doré, una aleación de oro y plata, y una ley de oro promedio de 1,29 g/t (gramos por tonelada).

El proyecto, ingresado mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), considera una vida útil de 22 años: 3,5 años para la construcción, 16 años para la fase de operación y 2 años para el cierre.

“El mineral extraído desde los rajos se trasladará por medio de camiones al chancador primario y a dos áreas de acumulación temporal de mineral de baja ley denominados: Acopio de Mineral Marte y Acopio de Mineral Lobo. La fracción estéril se trasladará a través de camiones a los cuatro botaderos de estériles”, se lee en el resumen ejecutivo disponible en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).

El proyecto Lobo Marte fue adquirido por Kinross en 2009 para dar continuidad al compromiso de la compañía con Chile y la zona norte del país.

Reacción del gobierno

El ministro de Minería y Economía, Daniel Mas, destacó la noticia y señaló que refleja un “renovado ambiente proinversión en el país”.

A través de un comunicado, agregó que “la activación de diversos megaproyectos mineros durante las últimas dos semanas -por un monto que supera los US$17 mil millones- es una señal clara de un cambio en las expectativas de los inversionistas, que están recuperando la confianza y la certeza, factores clave para la toma de decisiones de inversión de largo plazo”.

El proyecto de Kinross se suma a los recientes anuncios de ingreso a tramitación ambiental en el Seia de iniciativas de las mineras BHP (proyecto Nueva Concentradora Escondida por US$5.100 millones), Freeport-McMoRan (proyecto de continuidad operacional de Minera El Abra por US$7.500 millones) y Albemarle (primer sistema de extracción directa de litio en el salar de Atacama por US$3.100 millones), entre otros.