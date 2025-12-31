Más de US$ 4,8 billones: 2025, el año de los mega negocios y la consolidación de la inteligencia artificial

El 2025 fue intensivo en “megadeals” con anuncios que superaron los US$ 100.000 millones. Se trata de una marca inusual, tal como los US$ 4,81 billones que se calculan en volumen global en este tipo de operaciones a diciembre de este año.

Se trata de un salto de 41% interanual, el segundo mayor registro histórico, solo detrás de 2021, de acuerdo a Mergermarkets.

Según el reporte M&A Highlights 2025 de esta misma plataforma, se contabilizaron 70 transacciones por más de US$ 10.000 millones, una cifra inédita.

Tras un periodo de cautela, los grandes negocios tuvieron como telón de fondo la estabilización de las tasas y la carrera desenfrenada por la supremacía tecnológica.

El mercado fue testigo no solo de la reconfiguración del mapa del entretenimiento, sino de una apuesta masiva por la infraestructura física que sostiene la inteligencia artificial.

La industria vivió un sismo con la ofensiva hostil de Paramount Skydance sobre Warner Bros. Discovery, una operación gatillada por el intento previo de Netflix de capturar los activos de su competidor.

Al mismo tiempo, el sector tecnológico vio cómo OpenAI y SoftBank cerraban la mayor ronda de financiamiento privado de la historia, mientras el sector de recursos básicos se unía para enfrentar los desafíos de la transición energética.

Y entre estos mega acuerdos, Chile también fue protagonista. A continuación, el listado como los 15 negocios más relevantes del año.

1. Paramount Skydance / Warner Bros. Discovery (US$ 108.400 millones, en desarrollo)

Cuáles fueron los mayores negocios del año. En la imagen, Warner y Paramount.

El mayor negocio del año se originó por un efecto dominó: en diciembre, Netflix sacudió al mercado al pactar la compra de una parte estratégica de WBD por US$ 82.700 millones. Apenas tres días después, Paramount Skydance, liderada por David Ellison y respaldada por su padre Larry Ellison (Oracle) y RedBird Capital, lanzó una contraoferta hostil de US$ 108.400 millones (US$ 30 por acción) para adquirir la totalidad de Warner Bros. Discovery y evitar el desmembramiento de la compañía.

Esta maniobra busca consolidar un gigante del contenido que integre HBO, CNN y Warner Studios bajo una sola estructura, desafiando el dominio del streaming de Netflix. Aunque el directorio de WBD inicialmente favoreció el trato con Netflix, la oferta de Paramount —respaldada financieramente por fondos soberanos y Apollo— ha forzado una batalla por el control total que aún mantiene en vilo a Wall Street.

2. Nvidia / OpenAI: Alianza Estratégica Stargate (US$ 100.000 millones)

Cuáles fueron los mayores negocios del año. En la imagen, Nvidia y OpenAI.

Anunciado como el proyecto de infraestructura más ambicioso de la década, Nvidia y OpenAI sellaron en septiembre un acuerdo de US$ 100.000 millones para el despliegue del proyecto “Stargate”.

No se trata de una adquisición, sino de un compromiso de capital y suministro de chips Blackwell y Rubin para construir una red de centros de datos masivos en EE. UU. orientados exclusivamente al entrenamiento de la Superinteligencia (ASI).

El acuerdo asegura a OpenAI la capacidad de cómputo necesaria para los próximos cinco años, mientras posiciona a Nvidia como el socio de infraestructura dominante a nivel global. Reuters destaca que este modelo de “sociedad de infraestructura” podría reemplazar a las fusiones tradicionales en sectores tecnológicos de alta intensidad de capital.

3. Union Pacific / Norfolk Southern (US$ 85.000 millones)

En julio, Union Pacific (UP) y Norfolk Southern (NS) anunciaron una fusión valorada en US$ 85.000 millones ($320 por acción) para crear el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos. La operación uniría 50.000 millas de vías en 43 estados, conectando directamente los puertos del Pacífico con los centros manufactureros del Este.

La solicitud formal de fusión fue presentada ante la Surface Transportation Board (STB) este diciembre, prometiendo eficiencias logísticas masivas y la eliminación de miles de handoffs de contenedores diarios. Sin embargo, el trato enfrenta un intenso escrutinio regulatorio por sus implicaciones en la competencia y la cadena de suministro nacional.

4. Electronic Arts (EA) / Consorcio PIF & Silver Lake (US$ 55.000 millones)

Cuáles fueron los mayores negocios del año. En la imagen, EA. Lucy Nicholson

El sector del gaming vivió su mayor privatización (take-private) en septiembre, cuando un consorcio liderado por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita y Silver Lake acordó la compra de Electronic Arts por US$ 55.000 millones. La oferta de US$ 210 por acción representa una apuesta por el control de franquicias globales como EA Sports FC (ex FIFA) y Star Wars.

Bajo la nueva estructura privada, la compañía busca acelerar su transición hacia plataformas de suscripción y servicios en la nube. Según el FT, este movimiento consolida la estrategia saudí de convertir a Riad en el centro global de la industria del entretenimiento digital.

5. Chevron / Hess Corporation (US$ 53.000 millones)

Cuáles fueron los mayores negocios del año. En la imagen, Chevron Hess. DADO RUVIC

Tras superar una prolongada disputa de arbitraje con ExxonMobil y obtener la aprobación de la FTC, Chevron cerró oficialmente en julio la adquisición de Hess por US$ 53.000 millones. La joya de la corona de esta operación son los activos en Guyana, que aseguran a Chevron reservas de petróleo de bajo costo y alto crecimiento para las próximas décadas.

El negocio es visto como una consolidación defensiva del “Big Oil” estadounidense ante la transición energética, permitiendo a Chevron competir en eficiencia con los productores estatales de Medio Oriente.

6. Anglo American / Teck Resources (US$ 50.000 millones)

Cuáles fueron los mayores negocios del año. En la imagen, Duncan Wanblad, CEO de Anglo American, y Jonathan Price, CEO de Teck

La británica Anglo American y la canadiense Teck Resources acordaron una fusión entre iguales para crear una nueva empresa minera global denominada Anglo Teck, en lo que se cataloga como una de las operaciones más grandes del sector en décadas.

Esta fusión consolida capacidades complementarias y la posiciona como una de las mayores productoras mundiales de cobre justo en momentos en que el precio de los metales está en máximos históricos.

Chile juega un rol estratégico clave en esta operación por su posición como principal productor mundial de cobre y por la presencia significativa de ambos socios en activos cupríferos relevantes dentro del país. Entre los activos que integran el portafolio combinado se incluyen las operaciones de Collahuasi (en la región de Tarapacá) y Quebrada Blanca (en expansión), cuyas proximidades geográficas y potencial sinérgico han sido destacados como uno de los pilares operativos de la nueva compañía.

Esto ha sido subrayado tanto por autoridades locales como por representantes de la industria, quienes señalan que el acuerdo “redifine el mapa de la minería mundial del cobre” y representa una “muy buena noticia para Chile”.

7. Kimberly-Clark / Kenvue (US$ 48.700 millones)

Cuáles fueron los mayores negocios del año. En la imagen, Kimberly-Clark Chile.

En noviembre, Kimberly-Clark dio un giro estratégico al adquirir Kenvue, la antigua división de salud del consumidor de Johnson & Johnson. La operación de US$ 48.700 millones integra marcas líderes como Tylenol, Band-Aid y Listerine al portafolio de higiene de la compañía.

El objetivo es diversificar las líneas de negocio hacia el cuidado personal de alto margen, mitigando la volatilidad del costo de la celulosa en sus productos tradicionales de papel. Analistas de CNBC señalan que esta es la mayor reestructuración en el sector de consumo masivo del año.

8. OpenAI / SoftBank Group (US$ 40.000 millones)

Cuáles fueron los mayores negocios del año. En la imagen, Masayoshi Son, CEO de Softbank. WSJ, PHOTO: KIYOSHI OTA/BLOOMBERG NEWS

SoftBank, bajo el liderazgo de Masayoshi Son, completó este 30 de diciembre una inversión histórica de US$ 40.000 millones en OpenAI. El negocio se estructuró con US$ 30.000 millones de capital directo de SoftBank y US$ 10.000 millones sindicados por inversores institucionales, valorando a la compañía en US$ 300.000 millones post-money.

Este flujo de capital fue el habilitador crítico para que OpenAI completara su transición hacia una entidad con fines de lucro (“Public Benefit Corporation”). Según reportes de Reuters, parte de estos fondos se destinarán a la construcción de un centro de datos de IA masivo en Japón previsto para 2026.

9. Aligned Data Centers / BlackRock (US$ 40.000 millones)

Cuáles fueron los mayores negocios del año

En octubre, BlackRock inyectó US$ 40.000 millones en Aligned Data Centers, reafirmando su tesis de que la infraestructura física es el cuello de botella de la IA. El capital está destinado a expandir la capacidad de centros de datos refrigerados por líquido necesarios para soportar la próxima generación de modelos de lenguaje.

La operación destaca el papel creciente de los fondos de inversión alternativos en la financiación de la “espalda dorsal” de la economía digital, superando en escala a los presupuestos de muchas naciones.

10. Mars / Kellanova (US$ 35.900 millones)

La consolidación del sector de alimentos procesados se concretó en diciembre con el cierre de la adquisición de Kellanova (dueña de Pringles y snacks de Kellogg’s) por parte de Mars. El negocio de US$ 35.900 millones crea una de las redes de distribución de confitería y snacks más grandes del mundo.

Mars busca con este movimiento capturar un mayor crecimiento en canales de conveniencia y mercados emergentes, donde la demanda de snacks saludables y convenientes sigue al alza según los reportes trimestrales de la firma.

11. Capital One / Discover Financial Services (US$ 35.000 millones)

Cuáles fueron los mayores negocios del año. En la imagen, CapitalOne.

En mayo se completó la fusión bancaria más importante del año, tras recibir la luz verde regulatoria en EE. UU. Capital One absorbió a Discover en un trato de US$ 35.000 millones que busca crear una red de pagos verticalmente integrada que compita directamente con Visa y Mastercard.

La entidad resultante controla una de las mayores bases de datos de consumo del mundo, permitiéndoles aplicar modelos de IA para la gestión de riesgos y la personalización de productos financieros a una escala sin precedentes.

12. Synopsys / Ansys (US$ 35.000 millones)

Cerrada en julio, esta fusión de US$ 35.000 millones une a los líderes en software de diseño electrónico (EDA) y simulación de ingeniería. Synopsys adquirió Ansys para ofrecer una plataforma unificada que permita diseñar chips de IA y simular su comportamiento físico simultáneamente.

Este negocio es considerado “sistémico” para la industria de semiconductores, ya que acelera los tiempos de desarrollo de hardware avanzado en un mercado que demanda ciclos de innovación cada vez más cortos.

13. xAI / X (Twitter) (US$ 33.000 millones)

Cuáles fueron los mayores negocios del año. En la imagen, Elon Musk. Gonzalo Fuentes

Elon Musk formalizó en marzo la integración operativa de su startup xAI con la plataforma social X. La capitalización de US$ 33.000 millones permitió el despliegue del chatbot Grok como la interfaz principal de la red social, apalancando los datos en tiempo real de millones de usuarios.

La operación ha sido monitoreada de cerca por los reguladores europeos debido a las implicaciones de privacidad de datos, pero ha permitido a X estabilizar sus ingresos mediante suscripciones premium basadas en funciones de inteligencia artificial.

14. Alphabet (Google) / Wiz (US$ 32.000 millones)

Cuáles fueron los mayores negocios del año. En la imagen, e, CEO de Google. CAMILLE COHEN

En marzo, el Departamento de Justicia de EE. UU. aprobó finalmente la compra de la firma de ciberseguridad Wiz por parte de Google por US$ 32.000 millones. Se trata de la mayor adquisición en la historia de Alphabet, diseñada para blindar su oferta de Google Cloud contra ataques avanzados de IA.

Wiz aporta una capa crítica de seguridad en la nube que ha sido adoptada por el 40% de las empresas de Fortune 100, fortaleciendo la posición competitiva de Google frente a Microsoft Azure y Amazon Web Services.

15. Abbott / Exact Sciences (US$ 21.000 millones)

Cuáles fueron los mayores negocios del año. En la imagen, Abbott. POOL

En noviembre, Abbott Laboratories acordó la compra de Exact Sciences por US$ 21.000 millones para liderar el mercado de oncología de precisión. La adquisición incluye la tecnología de Cologuard, el estándar de oro en pruebas de detección temprana de cáncer colorrectal no invasivas.

El negocio expande el portafolio de diagnósticos moleculares de Abbott, integrándolos con su infraestructura global de salud digital, marcando la pauta de cómo la biotecnología se fusiona con el análisis de datos masivos para la medicina preventiva.