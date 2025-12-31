Los 10 negocios de 2025 que quedaron en la memoria

El año 2025 no fue precisamente un año pletórico en fusiones y adquisiciones (M&A) en Chile. Es más, a un día de terminar el año, se contabilizaban 99 operaciones, un 15,4% menos que las 117 del año anterior a igual fecha, según un informe de PwC.

En valor, eso sí, el descenso es aún más profundo, puesto que se produjo una caída interanual del 70,6%, desde US$4.008 millones a US$1.177 millones, aunque hay algunas operaciones anunciadas pero que no se han cerrado aún que no están incorporadas.

“Este nivel de actividad se encuentra muy por debajo de los montos alcanzados en los años 2021 y 2022, cuando las operaciones sumaron alrededor de US$14 mil millones”, comentó el director de Finanzas Corporativas de PwC Chile, Domingo Correa.

Casi la mitad del monto contabilizado corresponde a la operación de compra de Cementos Bío Bío por parte de la belga Carmeuse, por lo que el rubro “materiales” es el más relevante del año, según el informe. En 2025, el sector financiero cayó un 99,4% puesto que el año pasado se incluyó la fusión de los bancos Bice y Security.

En todo caso, se observó un cambio relevante en la actividad de M&A durante el año.

“Los primeros seis meses vimos un inversionista más reservado y cauteloso, lo que llevó a un primer semestre bajo (...). El segundo semestre el inversionista internalizó ya el proceso de elecciones y sus pronósticos –que resultaron ser acertados en las cifras finales-, junto con expectativas más alegres respecto al crecimiento económico en Chile", explicó José Campos, socio líder de M&A en Deloitte.

Bajo este escenario, hubo al menos una decena de operaciones, algunas de ellas no incluidas en el listado porque está pendientes, que en términos de montos y repercusión se llevaron la atención del mercado y los medios.

Euroamérica e Indisa compran Clínica Las Condes: La primera operación del año ocurrió recién iniciado el 2025. Tras una serie de problemas suscitados por la administración anterior, el holding financiero ligado a Nicholas Davis y la clínica de Providencia -propiedad de Juan Antonio Guzmán, Alejandro Pérez, Jorge Selume y los hermanos Andrés y Manuel Serra- hicieron una oferta conjunta en partes iguales para quedarse con el control del emblemático hospital privado de calle Estoril por un total de US$40 millones. Se hicieron así del 55,75% de la propiedad que estaba en manos de Cecilia Karlezi, quien se desprendió del paquete accionario en un sexto del precio al que lo adquirió en 2019. Tras un aumento de capital realizado en julio, Euroamérica quedó como principal accionista con 29,6% e Indisa, con un 28,78%. Los nuevos dueños llevaron a cabo una reorganización que les tomó todo el año. Y recién la semana pasada, una auditoría forense dio a conocer irregularidades e inconsistencias contables heredadas de la administración presidida por Alejandro Gil -pareja de Karlezi- por $73 mil millones, que podrían acarrear acciones judiciales en su contra.

La cirugía administrativa de CLC: despidos, médicos de vuelta y una nueva hoja de ruta. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

UHG vende Banmédica a Patria y Linzor Capital: La operación más millonaria del año ocurrió hace menos de un mes, el 29 de noviembre, y fue el traspaso del holding que engloba negocios como las clínicas Santa María, Dávila y Vespucio y las isapres Banmédica y Vida Tres en Chile y clínicas y aseguradoras en Colombia. La gigante estadounidense United Health Group lo vendió a los gestores de activos Patria Investments de Brasil y Linzor Capital de Chile. Patria pagó unos US$ 800 millones por los activos y avaló garantías de las isapres por otros US$ 200 millones. Los activos chilenos de Banmédica serán manejados por Moneda Asset, brazo de Patria en Chile liderado por Pablo Echeverría y Fernando Tisné, junto con Linzor. Patria gestionará los activos en Colombia. UHG había adquirido el holding Banmédica en US$2.800 millones a los grupos Penta y Fernández León en 2018.

24 Julio 2025 Fachada Isapre Banmedica Foto: Andres Perez Andres Perez

Dueños de Avianca y Gol acuerdan tomar el control de Sky Airline: El lunes 10 de noviembre, Abra Group llegó a un principio de acuerdo para que la aerolínea chilena controlada por la familia Paulmann Mast se integre al conglomerado que controla también las líneas aéreas Gol Linhas Aereas de Brasil y Avianca de Colombia. Los principales accionistas de Abra y futuros dueños de Sky son el brasileño Constantino de Oliveira Junior, el expropietario de la salvadoreña Taca Roberto Kriete y el chileno Isidoro Quiroga. La operación fue consecuencia de un bono de Sky Airline por US$ 70 millones de 2021, que fue adquirido por Abra y que tenía una cláusula que le permitía convertir la deuda en un 41% de la propiedad de Sky, la que el grupo decidió ejercer. Bajo el acuerdo, Abra pasa a tener el 98% de Sky, aunque su actual presidente, Holger Paulmann, se mantendrá en el cargo, mientras que los Paulmann Mast poseerán cerca del 5% de Abra, pero no tendrán presencia en el directorio del holding.

Hervé Goussé - Master Films

Carmeuse compra Cementos Bío Bío: El 12 de agosto, el grupo belga Carmeuse lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre las acciones de Cementos Bío Bío, la segunda mayor cementera del país que fue históricamente controlada por la familia Briones. Carmeuse adquirió el 97% de las acciones de la cementera por las que pagó US$490 millones. En nombre de la belga fue nombrado presidente del directorio el abogado local Guillermo Morales. La compañía europea surgió como compradora luego de la fallida OPA hostil que lanzó el grupo peruano Yura en noviembre del 2024 para elevar su participación en la empresa del 19,9% que tenía a un 40%, y de la negociación paralela que intentó la familia Briones para venderse a la norteamericana Mississippi Lime.

Estadounidense MLC pone fin a negociación con familia Briones para compra de Cementos Bío Bío y despeja el camino a OPA de peruana Yura

Paramount vende Chilevisión a Yankelevich y Carey: El 14 de noviembre, el gigante estadounidense Paramount Skydance anunció que llegó a un acuerdo para vender el canal de televisión Chilevisión a Vytal Group LTD, una sociedad controlada por el productor argentino Tomás Yankelevich, asociado a los chilenos Jorge Carey -controlador de CNN Chile y exdirector ejecutivo de Chilevisión- y Edgar Spielmann, exejecutivo de Fox. La venta, que se enmarca dentro de una estrategia de desinversión de Paramount en Latinoamérica, donde también vendió el canal argentino Telefe, se calcula en unos US$30 millones y debiera cerrarse en el primer trimestre del 2026, tras las aprobaciones regulatorias. Al 30 de septiembre de 2025, Chilevisión tenía una dotación de 532 personas.

Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount anuncia acuerdo para venta a Vytal Group

Japonesa compra salmonera Yadrán a Briones: Felipe Briones, el segundo hijo de Hernán Briones Gorostiaga vendió la salmonera y pesquera Yadrán a la nipona Nissui en US$133 millones. Su padre había comprado la empresa en 1980 y Felipe se había quedado con ella tras una división de los negocios familiares realizada hace 20 años. El comprador había valorizado la compañía en US$321 millones, antes de descontar la deuda. La transacción, que fue aprobada por el directorio de la compañía asiática el 16 de diciembre de 2025, contempla que Yadrán pase a ser una filial de propiedad total del grupo Nissui (Nippon Suisan Kaisha, Ltd.), una de las corporaciones pesqueras y acuícolas más grandes y antiguas del mundo, fundada en 1911.

Felipe Briones vende Pesquera Yadrán a firma

Los Bofill compran su parte en Empresas Carozzi a Tiger Brands: En enero, Carozzi S.A., la firma controlada por la familia Bofill, compró el 24,38% que tenía la sudafricana Tiger Brands en Empresas Carozzi S.A., el grupo dedicado a la producción, comercialización y exportación de alimentos. El precio de compra fue de US$181 millones. Tiger Brands había ingresado al grupo Carozzi en 1999.

Gigante china compra Construmart: El 17 de julio, la empresa china de materiales de construcción Oriental Yuhong anunció la adquisición de Construmart en US$123 millones. Una operación que generó suspicacias puesto que el chileno Gabriel Ruiz-Tagle había tomado el control de la cadena de ferreterías siete meses antes a un precio un 30% menor y pese a que la misma china había intentado comprar la mitad de la empresa el año anterior.

construmart068

De alianzas, acciones y reestructuraciones

No sólo de M&A vivió el mundo financiero este año. También hubo algunas operaciones que movieron al mercado y que repercutieron fuertemente en sus respectivos rubros.

En minería, por ejemplo, Codelco fue partícipe en dos grandes movimientos.

Codelco y Anglo American acuerdan operación conjunta de Andina y Los Bronces: El 16 de septiembre, la corporación estatal chilena y la minera anglosudafricana firmaron un acuerdo definitivo, tras un memorando de entendimiento en febrero pasado, para llevar a cabo un plan minero conjunto en sus minas vecinas Andina y Los Bronces, situadas en la zona central de Chile. Este plan liberará una producción adicional de 2,7 millones de toneladas de cobre en un período de 21 años, a contar de 2030, cuando se espera iniciar la operación conjunta y una reducción de costos del orden del 15%. La producción adicional de cobre, calculada en 120 mil toneladas por año, se repartirá en partes iguales. Con el acuerdo, se prevé generar un valor neto antes de impuestos de, al menos, US$5 mil millones a repartir equitativamente entre ambas compañías.

Rio Tinto se asocia con Codelco y Enami para el negocio del litio en Chile: El 19 de mayo, Codelco y la angloaustraliana Rio Tinto anunciaron un acuerdo de asociación para crear una sociedad conjunta llamada Salar de Maricunga SpA, que desarrolle un proyecto de explotación de litio en el Salar de Maricunga. Codelco tendrá el 50,01% de esa sociedad y Rio Tinto el 49,99% restante. El acuerdo establece que Rio Tinto contribuirá al proyecto con una inversión de hasta US$900 millones, que se componen de US$350 millones al cierre de la transacción, US$500 millones cuando se tome la decisión final de inversión del proyecto y US$50 millones si el proyecto genera la primera producción de carbonato de litio equivalente comercializable antes del 31 de diciembre de 2030.

En el rubro minero se produjo también una operación que no dejó indiferente al mercado, tomando en cuenta que era una medida largamente esperada por los accionistas minoritarios: la fusión de las sociedades en cascada a través de las cuales el empresario Julio Ponce es el accionista mayoritario de SQM, el segundo mayor productor de litio del mundo.

El pasado 19 de mayo, las juntas de accionistas de Nortegrande, Nitratos, Potasios, Oro Blanco y Pampa Calichera, aprobaron la primera etapa del esperado proceso de reestructuración societaria que incluye las fusiones de Pampa Calichera en Oro Blanco, y la de Nitratos en Potasios, así como la venta del 10% de Potasios en Pampa Calichera a Norte Grande. Tras cumplirse esa etapa, se pondrá en marcha una segunda fase -que se llevará a cabo en marzo del próximo año-, donde Oro Blanco se fusionará con Global Mining y Oro Blanco absorberá a Norte Grande.

19/12/2025 - JUNTA ACCIONISTAS Cascadas - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

La última de las operaciones que marcaron este 2025 ocurrió hace ya nueve meses y fue el fin de la reestructuración de la tercera mayor empresa de telefonía móvil del país, Wom.

El 21 de marzo, la compañía logró salir de la protección por bancarrota del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, luego de que sus principales acreedores, entre ellos los fondos Blackrock, Amundi, Man GLG y Moneda llegaran a un acuerdo para tomar el control de la empresa y darle viabilidad operativa, con lo que su antiguo dueño, el islandés Thor Björgólfsson, dejó la propiedad. Wom había iniciado en abril de 2024 una reestructuración financiera al no poder pagar un bono de US$348 millones.

Con este hito, la empresa consiguió un financiamiento de JP Morgan para operar y asumió un nuevo directorio compuesto por Mauricio Ramos (presidente), Eugene Davis, Claudio Muñoz, Alejandro Puentes y Chris Bannister, quien volvió a asumir la gerencia general (CEO) de la empresa.