Remando como los vikingos: el viral festejo de los hinchas de Noruega que capta las miradas en el Mundial

La selección de Noruega armó una fiesta en el Mundial 2026. En Boston, el conjunto nórdico se estrenó con un valioso triunfo por 4-1 a Irak e igualó a Francia en la cima del Grupo I.

Más allá de la brillante actuación de Erling Haaland, que anotó un doblete en su estreno en la cita planetaria, lo llamativo radicó en el comportamiento de sus aficionados. Honrando a sus raíces vikingas, sobre todo por los vestuarios tradicionales que utilizaban, los aficionados del equipo europeo llegaron al estadio ubicado en Massachusetts realizando diversas celebraciones que imitaban el movimiento del remo de sus antepasados.

Así se preparan los hinchas de Noruega en Estados Unidos para su DEBUT en el Mundial.



La Copa del Mundo y sus imágenes. 😅🇳🇴 pic.twitter.com/OBcU1rCwQX — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 16, 2026

Ya ubicados en el recinto, y en medio de la goleada a los asiáticos, repitieron las maniobras en masa. Al igual que en una expedición marítima, se movían hacia adelante y atrás, dando cuenta del ambiente festivo que marcó su estreno mundialista.

Y es que no era para menos, pues Noruega retornaba a una Copa del Mundo después de 28 años. Por este motivo, desde las horas previas al duelo se armó el carnaval. Miles de fanáticos vestidos con cascos con cuernos, pieles sintéticas y rostros pintados con motivos rúnicos marcharon coreando canciones tradicionales y captando la atención de los estadounidenses, poco acostumbrados a semejante despliegue folclórico.

El ritual del remo, ejecutado de manera coordinada por miles de almas en las gradas, se convirtió rápidamente en la postal de la jornada. Al ritmo de un bombo que marcaba la velocidad de la “embarcación”, la tribuna noruega se balanceaba al unísono. Cada gol de la escuadra dirigida por Ståle Solbakken aceleraba a una hinchada que llevaba casi tres decádas esperando para volver a gritar un gol en la máxima cita del fútbol global.