En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Nacional de Montevideo en el primer duelo de la fase de grupos de la Copa Libertadores
Los piratas reciben a la oncena uruguaya en la primera fecha de la mencionada etapa del torneo continental. Sigue aquí los detalles del partido.
Actualiza el relato
Coquimbo 0-1 Nacional
Termina la primera parte
Nacional le gana a Coquimbo en un partido más bien parejo.
Tarjeta Amarilla
45′+1′. Viera es amonestado en Nacional por un insulto al público.
Descuentos
45’. Se agregaron 3 minutos más.
Centro
43′. Nacional busca a Gómez en el área. La saca la defensa pirata.
Buena chance
39′. Cornejo encuentra a Chandía y manda el centro. Despejan con lo justo.
Sin llegadas
33′. El partido se encuentra friccionado y no hay ocasiones de peligro en los arcos.
El gol de Nacional en imágenes
Gol de Nacional
22′. Tiro de esquina. Anticipa Coates y la pone en el ángulo. Gana la visita.
Tiro libre
21′. Cornejo sorprende pegándole al arco y el portero de Nacional vuela al primer palo para sacarla.
Peligro
16′. Se le suelta la pelota al portero Suárez. Pero no hay ni un jugador coquimbano para empujarla a la red.
Se salva Coquimbo
10′. Coates cabecea bajo el arco e increíblemente se va elevado ese balón.
Gol anulado
7′. Coquimbo abría la cuenta. Pero se cobra falta sobre el arquero visitante.
Cede la iniciativa
5′. Coquimbo le deja la pelota a Nacional. Pero no pasa sustos.
Comienza el partido
Coquimbo y Nacional ya juegan en el Sánchez Rumoroso.
La formación de la visita
El 11 de los Piratas
Nacional trajo su hinchada
34 años
Coquimbo sólo ha estado una vez en la Libertadores. Fue en 1992.
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