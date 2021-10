Castrilli se aburre de las simulaciones en el torneo nacional y envía mail de advertencia a los árbitros

Javier Castrilli poco a poco hace sentir su mano en el fútbol chileno. El hoy jefe de la comisión arbitral, en su llegada, realizó modificaciones inmediatas. Conversó con Eduardo Gamboa y César Deischler, para que ambos dejaran la actividad, por su edad. También, de entrada, llenó de elogios a Roberto Tobar, a quien él mismo nombró como su sucesor.

Castrilli, más allá de los errores arbitrales, no ha escondido su preocupación y molestia por la excesiva simulación de los jugadores durante los duelos del torneo nacional. Y que se vio acrecentada en la polémica expulsión de Fernando Zampedri, jugador de la UC, que luego tuvo que rectificar el tribunal, tras revisar las imágenes y percatarse de la simulación de Víctor Espinoza. Este último quedó citado para la próxima audiencia del órgano autónomo que sanciona a los futbolistas.

El argentino, al momento de evaluar esa jugada en particular, no tuvo reparos en criticar al jugador porteño. “Los árbitros vieron las imágenes en el vestuario a través de sus teléfonos y se dieron cuenta de que el culpable acá es el que simuló, número 24 del equipo de Wanderers”, sentenció. “Esto hay que hablarlo así, a calzón quitado, y que quede en la opinión pública. Una de las cosas que me llama la atención en todos los partidos, una de las cuestiones más importantes, es la simulación y en esto todos me tienen que dar la razón. Todos los jugadores están simulando. Todos los jugadores están sobreactuando”, sentenció.

Frente a tal escenario, el jefe de los árbitros envía un mail a todos sus dirigidos. Y es enfático: “Se insta a todos los árbitros y arbitras al cumplimiento de lo prescriptivo en las Reglas de Juego respecto de las simulaciones sancionando el tiro libre indirecto y la amonestación correspondiente”, dice el escrito, que va firmado por el exjuez FIFA. Además, advierte que “se considerará OMISIÓN GRAVE el incumplimiento de esta normativa”, cierra.

Lo cierto es que en el duelo que midió a Colo Colo frente a Universidad Católica, en el Monumental, ya se vio en marcha la nueva orden de la comisión de árbitros. ¿El mejor ejemplo? La amarilla que recibió de inmediato el defensor Opazo, del Cacique, quien se lanzó en el área, intentando engañar al juez. Pese a intentar hacerse el desentendido, el juez Bascuñán amonestó al futbolista.