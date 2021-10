Tobar reconoce en su informe que no debió expulsar a Zampedri y Castrilli recibe los descargos de la UC

Apenas Javier Castrilli se acomodaba en su butaca en el Sausalito, para presenciar el duelo entre Everton y Huachipato, en Viña del Mar, su celular comenzó a recibir una decena de llamadas y mensajes de WhatsApp. José María Buljubasich, el gerente deportivo de Universidad Católica, fue uno de los primeros en dejar un registro en su celular. Le pidió que se pusieran en contacto lo antes posible.

Es que a casi 120 kilómetros, en San Carlos de Apoquindo, Roberto Tobar, quien fuese ungido por el mismo argentino como su sucesor para su cargo como jefe de árbitros, cerraba una de sus noches más polémicas en el referato. Lanaro y Zampedri vieron la tarjeta roja, en jugadas que desataron la ira cruzada, justo a pocos días de enfrentar a Colo Colo, en la sufrida victoria por 3-2 frente a Wanderers. El primero por una supuesta agresión a Ronnie Fernández, en una acción muy dudosa, mientras que el segundo fue derechamente mal expulsado, por una exageración del defensor Espinoza ante un manotazo del atacante.

Lo cierto es que Castrilli no se escondió de los cuestionamientos del tricampeón. Respondió cada llamada y mensaje que recibió, como lo hace semana tras semana. Y, según pudo averiguar El Deportivo, el exjuez FIFA está consciente de que hubo faltas graves en su dirigido. La primera hace mención al offside de Felipe Gutiérrez, tras una gran recuperación de Marcelino Núñez, que el asistente anuló sin dejar terminar la jugada. La posición de adelanto fue milimétrica y, al menos, merecía revisión en el VAR, pero hubo un error de procedimiento de parte del cuerpo arbitral.

La otra jugada en la que la comisión de árbitros reconoce que hubo una falta de criterio fue en la segunda amarilla que recibió Zampedri. Cabe recordar que el VAR solo puede intervenir por roja directa mostrada erróneamente o una roja directa omitida por el árbitro. Aquellas que fueron producto de doble amonestación no pueden ser revisadas en la videotecnología. Sin embargo, queda claro que el futbolista de Wanderers exageró frente a un manotazo del atacante, quien buscaba ganar la posición.

En el informe del juez Tobar, que será publicado hoy, queda especificado: “Nº 9, Sr. Fernando Zampedri por recibir una segunda amonestación en el mismo partido (uso ilegal de brazos, conducta antideportiva min 63) Una vez terminado el partido y revisando las imágenes con el equipo arbitral en el vestuario, observamos que la acción de Fernando Zampedri, en la cual es expulsado (VAR no puede proceder por protocolo, ya que no permite intervenir por doble amonestación), es una acción imprudente por la baja intensidad y el sector del cuerpo donde impacta al adversario, sumando a esto la exageración del defensor que alude un golpe en el rostro”, explica.

En el caso de Lanaro, la comisión que comanda Castrilli se cuadra con Tobar. La jugada, al menos, es discutible. Más allá de la falta previa de Roonie Fernández, el defensor golpea con el pie derecho al porteño. “Sr. Germán Lanaro por juego brusco grave (producto de la disputa del juego golpea con la planta del pie el abdomen de su adversario”, dice, de manera tajante, Tobar en su escrito.

Juan Tagle, el presidente de Cruzados, hoy no llegó a reclamar presencialmente a la ANFP, tal como lo han hecho otros presidentes. Sí lo hizo anoche, con declaraciones contra el juez del encuentro. “Me parece grave lo que ha sucedido esta noche. Estamos jugando partidos que definen campeonatos, estamos en la lucha codo a codo con otro equipo y fueron demasiadas las deficiencias de este arbitraje. Yo nunca he calificado intenciones, pero las deficiencias técnicas y reglamentarias de hoy fueron muy graves”, apuntó la cabeza de la UC.

De paso, el abogado aseguró que apelarán a las tarjetas y que solicitarán una reunión con Javier Castrilli. “Vamos a apelar las tarjetas. Vamos a pedir una reunión con el nuevo jefe de árbitros (Javier Castrilli), que había alabado mucho a este árbitro (Roberto Tobar) y a nosotros nos parece lamentable el cometido que ha tenido esta noche. Vamos a pedir una sesión extraordinaria del tribunal. Esa es nuestra intención”, justificó.

El Tribunal de Disciplina prepara sesión extraordinaria

El Tribunal de Disciplina está a la espera de una sesión extraordinaria. Si bien ya existen indicios de errores del juez Tobar, este último órgano independiente siempre tiene la última palabra. Y más allá de que las imágenes son evidentes en el caso de Zampedri, por ejemplo, no necesariamente implicará que se le borre la tarjeta amarilla. Al haber un contacto, que fue mínimo y acompañado de la exageración del zaguero, es posible que el organismo legal mantenga la segunda amarilla.

La sesión debe ser solicitada. Y hasta la publicación del PM, aún no se realizaba la gestión. “No ha sido solicitada. Tengo entendido que lo va a solicitar la UC”, dice Exequiel Segall, presidente del tribunal de disciplina, al ser consultado por El Deportivo.

La cita debiese realizarse mañana, a las 16 horas. De entrada, Segall aclara que este tipo de citas extraordinarias no es ningún beneficio que se le otorgue al equipo cruzado sino una petición a la que siempre se accede. “No es anticipar una sesión porque el código permite que cuando hay partido a mitad de semana un club puede solicitar una sesión extraordinaria antes de otra fecha. Está regulado. El tribunal accede siempre”, asegura. E insiste: “No es un privilegio. El viernes pasado hubo una sesión extraordinaria solicitada por San Felipe. Ese es un mero ejemplo”, cierra.