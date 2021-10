El polémico perfil de los árbitros que estuvieron en el VAR en la cuestionada noche de Roberto Tobar ante la UC

Los hinchas de Universidad Católica aún deben preguntarse por qué el VAR no llamó al árbitro Roberto Tobar para que revisara la polémica expulsión de Germán Lanaro, en el sufrido triunfo cruzado por 3-2 sobre Santiago Wanderers, en San Carlos de Apoquindo.

El hecho llamó mucho la atención, ya que las imágenes les daban la razón a los reclamos estudiantiles. El encargado del VAR fue Benjamín Saravia, mientras que en el AVAR estaba Raúl Orellana. Dos jueces con polémico perfil, sobre todo, este último.

De hecho, el mismo Orellana fue castigado por la Comisión de Árbitros de la ANFP, en 2015, por instar a Julio Bascuñán a cobrar un penal inexistente contra Colo Colo, que significó el triunfo del Cacique en el CAP.

“La Comisión de Árbitros de la Corporación tomó la decisión de aplicar un castigo de dos fechas al juez asistente señor Raúl Orellana”, informó oficialmente la entidad de Quilín, en ese entonces.

No ha sido la única actuación cuestionable del juez de línea. Otra vez junto a Bascuñán, Orellana también fue parte de los encargados del VAR en la polémica revancha entre Atlético Mineiro y Boca Juniors, en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021. A instancias del VAR, controlado por ambos chilenos, se le anuló un gol al cuadro xeneize por una supuesta posición de adelanto por una rodilla, que las imágenes nunca dejaron clara.

El partido terminó con serios incidentes debido a los reclamos del equipo transandino, que se sintió muy perjudicado por los asistentes nacionales, en especial, por Bascuñán, a cargo del VAR ese día, en Belo Horizonte. Es probable que para el clásico entre la UC y Colo Colo, este domingo, en el estadio Monumental, sea Bascuñán el juez central.

Mientras que Saravia protagonizó una de las mayores polémicas de la primera rueda del campeonato. En el partido entre Antofagasta y O’Higgins, el árbitro expulsó al rancagüino Francisco Arancibia por darle un pequeño golpe al asistente. Así lo graficó en su informe: “El señor Arancibia encara al árbitro asistente N°2 diciendo textual: ‘¿qué estás cobrando (le saca la madre)?’ y propinándole un golpe de puño a la altura del abdomen”.

Saravia se ganó las críticas del Sifup pro esta situación. “Lo consignado en el informe arbitral no corresponde a la realidad; las imágenes así lo demuestran. En nada contribuye al desarrollo de nuestro fútbol, sobre todo, por el momento que vive el arbitraje chileno. Esperamos que el tribunal revise todos los detalles”, sostuvo el sindicato.

El Tribunal tomó la recomendación, ya que, por la gravedad del informe, Arancibia arriesgaba hasta 50 partidos. Sin embargo, al ver las imágenes, el órgano jurídico solo castigó con cinco fechas al volante celeste.

Arancibia fustigó a Saravia y negó las acusaciones que puso en el informe: “Lo único que traté de hacer fue, porque él no me miraba, decirle ‘péscame, mírame’, y se ve en el video que yo al ver la roja me sorprendo porque no lo esperaba. En ningún momento fue mi intención agredir al juez, jamás lo haría”.

Universidad Católica ya anunció que pedirá una sesión extraordinaria del Tribunal de Disciplina para este viernes y así apelar a las tarjetas rojas de Lanaro y Zampedri. Además, criticó el arbitraje de Roberto Tobar y lo acusó de influir en el campeonato. “Nosotros no calificamos intenciones, pero fue un arbitraje demasiado deficiente para un partido demasiado importante. Además, hemos logrado ganar, pero se podrán imaginar cómo están los jugadores en el camarín. Ganamos, pero quedamos con un desgaste impresionante para el partido del domingo. De manera que más allá de que los puntos de hoy los conseguimos, claramente nos han afectado deportivamente para el duelo del domingo. De manera que este es un arbitraje que ya influye en el campeonato, lo que me parece muy grave”, disparó Juan Tagle, presidente de Cruzados.