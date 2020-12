Empate furioso: Audax y la UC reparten puntos con polémica

Algo le pasa la UC. Sigue líder, sí, pero se olvidó de ganar. Con el agónico y polémico empate 2-2 de este domingo ante Audax Italiano encamina tres empates en el torneo y sumando la Sudamericana apenas ha conseguido un triunfo en sus últimos seis enfrentamientos. Continúa arriba, sí, pero para los cruzados y sobre todo para Ariel Holan debe ser un llamado de atención importante si quiere mantener vivo el suelo del tri.

Porque además de no lograr ganar, el equipo precordillerano no juega del todo bien. Extravió el camino avasallador que lo dejaba sin rivales en el fútbol chileno. Ya no parece invencible como hasta hace poco.

Y es que en La Florida, de hecho, las más claras fueron del dueño de casa (donde debutaba Vitamina Sánchez), aún cuando la posesión favoreció a la Católica. Tenencia de pelota infructuosa, en todo caso, porque sus goles llegaron por balonazos al área.

Y así, sin ideas, la UC igualmente se encontró con la apertura de la cuenta a poco de iniciado el complemento. Fue mediante un recurso bien trabajado por Holan desde su arribo a San Carlos: el balón detenido. El recién renovado Buonanotte centró y Zampedri la mandó al fondo del arco a los 56′.

Poco le duró eso sí la ventaja a los universitarios, que vieron cómo Ángelo Hermosilla sancionó penal por falta de Juan Fuentes seis minutos después. Holgado lo transformó en gol, a pesar de los reclamos de la Católica, que pedían que se revisara una infracción en el inicio de la jugada a Luciano Aued.

La polémica se instaló a los 72 minutos: Puch cayó en el área audina y toda la UC reclamó penal. El toque existió y el delantero magnificó. El árbitro dejó seguir y en la contra Montecinos, el mejor de la cancha, ganó primero un pivoteo, acompañó la jugada y definió de gran manera tras habilitación de Holgado. El VAR actuó y desde la sala de operaciones le anunciaron a Hermosilla, quien no fue a ver la jugada, que validara el tanto verde. Ahí el reducto floridano ardió desde la banca cruzada, al punto de que Holan se fue expulsado y Puch se ganó amarilla luego de preguntarle al árbitro si la decisión era una broma. La jugada será motivo de análisis porque, como sea, el proceder del VAR nuevamente dejó más dudas que certezas y esa sensación de injusticia que lo ha acompañado desde que se implementó en Chile.

La UC apostó a los pelotazos para llegar al justiciero empate, el que consiguió a los 96′, otra vez gracias a su salvador Zampedri. Como sea, con polémica (que no debe desviar el foco del bajo nivel de la UC), un jugador de más y sin ideas, lo cierto es que Católica se olvidó de ganar. Y encima perdió a Buonanotte, que se fue expulsado por reclamos una vez terminado el partido.

FICHA:

Audax 2-2 U. Católica

Audax: Muñoz; N. Fernández; Labrín, M. Fernández, Crovetto; Montecinos (90′, Torres), Cabrera, Henríquez, Ledezma (87′, Orellana), Álvarez (68′, F. Torres); Holgados. DT: P. Sánchez.

UC: Dituro; Rebolledo, Fuentes, Huerta, Cornejo; Saavedra (87′, Tapia), Aued, Lezcano (77′, Valencia), Buonanotte, Zampedri, Munder (43′, Puch). DT: A. Holan.

Goles: 0-1, 56′ Zampedri, de cabeza; 1-1, 62′: Holgado, de penal; 2-1, 72′: Montecinos, tras contragolpe; 2-2, 96′: Zampedri tras pivoteo de Valencia.

Árbitro: Á. Hermosilla. Amonestó a Henríquez (AI); Huerta, Zampedri, Puch, Rebolledo, Cornejo, Dituro (UC). Expulsó a los 63′ por doble amarrilla a Labrín (AI); a Buonanotte al final del partido, a Holan y Toselli (UC) desde la banca.

Bicentenario de La Florida. Sin público.

En cursivas, jugadores juveniles.