Ni 20, ni 30, ni 50... Cinco fechas de castigo para Francisco Arancibia tras polémica expulsión

Se esperaban las penas del infierno para Francisco Arancibia, pues -tras su polémica expulsión en el duelo que O’Higgins perdió con Antofagasta (2-1)- el informe del juez Benjamín Saravia fue lapidario con el punta de O’Higgins.

Sin embargo, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió darle cinco fechas de suspensión al jugador celeste y descartar así, los 50 partidos de suspensión que arriesgaba por reglamento.

Sí, leyó bien. Arancibia pudo terminar en el averno ya que Saravia lo acusó de insultar y agredir al guardalínea Fabián Aedo. “El señor Arancibia encara al árbitro asistente N°2 diciendo textual: ‘¿qué estás cobrando (le saca la madre)?’ y propinándole un golpe de puño a la altura del abdomen”, se podía leer en su informe y esto según los entendidos en la materia era para mínimo 20 juegos sin vestirse.

Lo negó todo

El futbolista horas antes había negado que golpeara al colegiado en radio Agricultura y afirmó que sólo buscó con su mano que Aedo lo escuchara. “Estuve muy lejos de hacer eso (golpear al hombre de negro), jamás lo hecho en mi vida, jamás lo voy a hacer, no soy un jugador de golpear a un juez, tendría que ser muy estúpido para pegarle un puñetazo”, aseguró el ex Universidad de Chile. Y luego agregó: “Lo único que traté de hacer fue, porque él no me miraba, decirle ‘péscame, mírame’, y se ve en el video que yo al ver la roja me sorprendo porque no lo esperaba. En ningún momento fue mi intención agredir al juez, jamás lo haría”.

Versión que fue respaldad por el Sindicato de Futbolistas, quienes -durante la tarde- escribieron en sus redes sociales que “lo consignado en el informe arbitral no corresponde a la realidad; las imágenes así lo demuestran. En nada contribuye al desarrollo de nuestro fútbol, sobretodo por el momento que vive el arbitraje chileno”.

Con la sentencia consumada, ahora O’Higgins deberá decidir si apelará o no al fallo durante los próximos días.