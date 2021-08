La mención a Esteban Paredes que sacó de sus casillas a los jugadores de la U

Fue raro que los jugadores de Universidad de Chile no fueran a despedirse de su hinchada, tras caer por 0-2 ante Cobresal, pues era la primera vez que jugaban con público durante esta pandemia.

Sin embargo, la reacción de los futbolistas azules tenía una razón y era que estaban muy molestos con el juez del encuentro: Piero Maza. “Fue lamentable lo que pasó en el final, y lo voy a aclarar porque amerita aclararlo, no es excusa, pero me gusta contar todo. Nosotros, cuando termina el partido, la bronca de perderlo puede estar, pero siempre somos de ir a despedir a nuestro público que nos apoya, vayamos ganando o no, eso lo tenemos claro, están en todo momento”, señaló Fernando De Paul cuando se le consultó por el tema.

Luego el portero laico explicó el por qué: “Fuimos a conversar con el árbitro, no por jugadas puntuales ni nada, creo que el árbitro no influyó en nada, pero trató de mala manera a un compañero joven nuestro, la verdad es que no merece el trato que tuvo hacia él y nos dio mucha impotencia. Después uno lo dice y nadie te cree”.

¿Qué había pasado? Maza no explicó nada en su informe y tampoco se vieron grandes incidentes en la cancha. Pero en el espacio Pelota Parada de TNT Sports, aseveraron que el enojo de los estudiantiles fue por qué el hombre de negro no sólo insultó a uno de los amonestados, también sacó al baile a un ex goleador del clásico rival (Colo Colo).

El futbolista involucrado sería Marcelo Morales y Maza le habría dicho al defensa: “Sal de acá mocoso, llevo 20 años en esto y por menos he echado a Esteban Paredes”.

Frase que se habría comentado en la misma cancha entre los integrantes del plantel felino, tras la amarilla que se ganó el lateral (55′), según el juez, por “desaprobar una decisión arbitral mediante palabras y gestos”. Algo que no querían dejar pasar y por eso quisieron pedir explicaciones en el mismo césped de El Teniente, lo que impidió que se despidieran de la hinchada cómo siempre lo han hecho.

“Cuatro o cinco jugadores nos quedamos con impotencia por lo que había pasado. Cuando nos dimos cuenta, ya nos habíamos ido la mayoría. No es excusa y no es que no valoremos a la gente, no es que no nos sentimos felices porque ellos estén, pasó eso y se nos pasó”, recordó De Paul. Y luego concluyó: “Nos pueden criticar de falta de respeto, pero no es así, estamos orgulloso del público que tenemos, el país sabe lo que es el hincha de la U y tenemos la oportunidad y vamos a tenerlo todos los fines de semana y estamos contentos por eso, pido disculpas a nombre del plantel”.