María Pry, la DT que eligió al Chago por sobre Arsenal y Manchester United: “Si a alguien le parece rara mi decisión, infravalora a Santiago Morning”

María Pry aún no llega Chile (aterriza el jueves), pero desde hace rato que ejerce como la entrenadora de Santiago Morning. A diario, supervisa los entrenamientos a través de una pantalla de video y se comunica a través de Zoom con sus jugadoras, a quienes busca introducir rápidamente en las ideas que trae para conseguir objetivos ambiciosos. Este año, el Chago va por el tetracampeonato nacional, aunque la exigencia para la flamante directora técnica está clara y la conoce de antemano: ganar la Copa Libertadores, que Chile rechazó organizar después de que la Conmebol le quitara la realización de la fase decisiva del torneo continental.

A fines de julio, el club bohemio anunció la llegada de la estratega española quien, a sus 36 años, es toda una celebridad en el fútbol español y mundial. Su arribo, que aún no es físico, pues todavía espera en su país que le otorguen el visado para poder viajar, un trámite que se ha complicado por efecto de las restricciones que impone la pandemia, remeció al incipiente mercado nacional del balompié para mujeres. Nadie se atreve a fijar un día específico para su arribo. Las únicas certezas son que el compromiso está sellado y que las expectativas son altísimas. También que su fichaje permitirá reponer a una figura femenina en las bancas del torneo nacional del género. El sitial había quedado vacío después de que Paula Navarro le cedió su puesto al antecesor de Pry, Marco Olea, para abocarse a labores dirigenciales y administrativas. Ahora, ambas trabajan muy de cerca.

Un antecedente refleja su prestigio: hace tres años fue elegida como la mejor estratega de la liga Iberdrola, la principal competencia de fútbol femenino en el país ibérico, en el que dirigió al Sevilla, al Betis y al Levante. Al último lo instaló en la próxima edición de la Liga de Campeones. También llegó a las finales de la Copa de la Reina y de la Supercopa. Y otro confirma su posición en el mundo del fútbol femenino. A Pry la querían grandes clubes. El Arsenal y el Manchester United compitieron con los autobuseros en el objetivo de contratarla. Se decidió por el monarca criollo.

¿Por qué acepta venir a Chile y elige a Santiago Morning sobre propuestas tan atractivas como las del Manchester United y el Arsenal?

Porque Santiago Morning cubría las necesidades que tenía como entrenadora. Es una nueva cultura, una nueva competición. Está la posibilidad de disputar la Copa Libertadores. El club en todo momento apostó por nosotras y nos mostró su confianza en nosotras. Y eso se valora, sin lugar a dudas.

¿No le parece rara la elección?

No me parece rara por lo que he comentado anteriormente. Si a alguien le parece rara, es porque infravalora la competición chilena o a Santiago Morning. Y yo lo veo como una oportunidad muy buena de poder seguir creciendo a nivel deportivo y a nivel personal.

¿Qué conoce de su nuevo club y del fútbol femenino chileno?

Sé cómo están trabajando y cómo quieren seguir mejorando y creciendo, y ese fue uno de los aspectos fundamentales para poder firmar en el club. Sé, también, que aún queda mucho por hacer en el futbol femenino chileno, que va en camino de la profesionalización. En los últimos años han crecido mucho, y ese es el camino, seguir creciendo.

¿Tiene claras las diferencias de nivel deportivo y de recursos que encontrará?

Las comparaciones son odiosas, por lo que no compararé lo que he tenido estas últimas temporadas con lo que voy a tener en Santiago Morning. Yo voy a trabajar con la misma profesionalidad y compromiso, como lo hago siempre y seguro que así seguiremos creciendo. Esa es la idea.

¿Se las explicaron, al menos?

Si las conozco, pero no me centro en las diferencias. Me centro en lo que tengo y en mi modo de trabajar. Eso si que depende de mí. Lo otro, no.

María Pry, en una práctica del Levante.

Las diferencias con el primer mundo

Usted ha trabajado en un nivel superior ¿la diferencia física entre las jugadoras chilenas y las que compiten en las principales ligas es muy ostensible?

Cuando ya esté en campo entrenando y pueda hacer una valoración objetiva de este aspecto, se lo comentaré. A día de hoy, sin ver trabajar a las jugadoras, sería inapropiado por mi parte dar una valoración sobre este aspecto.

¿Y la futbolística?

Le comento lo mismo que en la pregunta anterior. No corresponde que haga un diagnóstico tan detallado si aún no he llegado al país.

Los especialistas apuntan que el déficit de Chile, en el contexto internacional, es el tardío comienzo del trabajo, que no hay divisiones inferiores, ¿se preocupará de eso también?

Debido al tiempo que tengo para preparar la competición nacional y la Copa Libertadores, tengo que centrarme en esos aspectos, pero el club ya sabe que me tiene a su entera disposición y que en cualquier momento pueden contar conmigo para lo que necesiten. Ya veremos qué podemos hacer.

¿Qué jugadoras chilenas le llaman la atención?

Me he podido enfrentar a algunas jugadoras que voy a tener en mi equipo durante mi carrera como Karen Araya y Ámbar Soruco. También me he enfrentado a otras jugadoras com Christiane Endler, Yanara Aedo, Camila Saez, Francisca Lara, Carla Guerrero, Nayadet López… Todas son muy buenas jugadoras. Lo han demostrado.

A propósito, ¿qué impresión le dejó la participación de Chile en los Juegos Olímpicos? ¿Esperaba más?

Yo no creo que tenga por qué juzgar para nada a la selección chilena, o evaluar si han tenido o no un mal papel. Creo que no tengo la propiedad para hacerlo.

Una de las discusiones que se instaló a propósito de la Selección es cómo dar el salto al siguiente nivel, para ponerse a tono con las grandes potencias, ¿qué hay que hacer?

No creo ser quien tenga esa respuesta. Le pido que me entienda.

Karen Araya, ahora pupila de María Pry, en el duelo frente a Canadá, en los Juegos Olímpicos. (Foto: AFP)

Pelear la Libertadores

En el plano competitivo, Santiago Morning le pide pelear la Copa Libertadores. Ahí sí tendrá que equilibrarse, por ejemplo, con los equipos brasileños ¿Lo cree factible?

Creo que hay que dar lo mejor de nosotras en todas las competiciones y vamos a preparar muy bien la Copa Libertadores para hacer un buen papel a nivel deportivo. Queremos y tenemos que ser muy competitivas, y para eso se empieza por ser exigentes en cada entrenamiento. Esa exigencia ya está presente y seguiremos con esa línea de trabajo. Eso es un compromiso.

El Morning domina sin contrapeso la competencia local, ¿qué le falta, a su juicio, para equipararse con las potencias del continente?

Voy a dar lo mejor de mí para que Santiago Morning siga creciendo y seamos muy competitivas. Con esa exigencia de mejorar y crecer día a día es con la que vamos a equipararnos a otros clubes potentes del continente. Mi filosofía es centrarme en mi trabajo y en lo que depende de mí. Después, en el partido, pueden pasar miles de cosas que pueden depender de nosotras o no.

¿Tiene claros los puestos en los que deberá reforzar al plantel?

Vamos a trabajar a tope con las jugadoras que tenemos, y a ellas le prestaremos toda nuestra atención.

¿Qué les ha pedido a sus jugadoras?

Hemos conversado en varias ocasiones. Les he pedido lo que cualquier entrenador. Que se exijan lo máximo en cada entrenamiento y en cada partido, porque es la única manera que tenemos de crecer y de mejorar. A la vez, tienen que disfrutar de lo que hacen, ya que son unas privilegiadas de poder dedicarse a lo que les apasiona.

¿Cuál es el sello de los equipos de María Pry?

Saber interpretar los espacios, leer los partidos para tomar bien las decisiones. Debemos saber interpretar lo que ocurre en los partidos para realizar un tipo de ataque u otro, tener la iniciativa del partido a través del balón, ser agresivas y contundentes en la fase defensiva. Por ahí va.

¿Y cuál es el legado que pretende dejarle al fútbol chileno, considerando la magnitud de su carrera?

Creo que no tengo que ser yo la que hable de mi legado.

¿Sabía que será la única mujer que dirija en la liga femenina chilena y que la anterior había sido Paula Navarro?

Sí. Soy conocedora de esa información y para mí es un placer muy grande poder trabajar codo con codo con ella.

¿Qué valor le asigna a a las dos cosas, a trabajar con Navarro y a reposicionar a las mujeres en las bancas chilenas?

Sentirme una privilegiada, porque ella me va ayudar en todo y aprenderé muchísimo de ella, ya que su experiencia allí va a ser fundamental para mi adaptación y conocimiento del fútbol femenino chileno.

¿Cree que su presencia en Chile puede ser un impulso para que más mujeres se interesen por la dirección técnica?

No sé si será un impulso para que haya más mujeres en la dirección técnica. Creo que poco a poco vamos creciendo en número y en formación, y ese es el camino. Ir creciendo poco a poco y seguir con nuestro camino para que cada vez haya mas directoras técnicas.