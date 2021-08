El renacer de Eduardo Vargas: una esperanza para la Roja tras las malas noticias de Alexis Sánchez

Eduardo Vargas vive uno de los mejores momentos de su exitosa carrera. El delantero de 31 acumula grandes actuaciones en el Atlético Mineiro y disfruta de estar con su club en la cima del Brasileirao. Precisamente el chileno estuvo presente en la victoria por 2-0 ante el Palmeiras de Benjamín Kuscevic, que sirvió para alejarse y afianzar aún más la posición de líder del torneo brasileño.

Noticias alentadoras para la selección nacional, especialmente tras la confirmación de que Alexis Sánchez está más fuera que dentro de la próxima fecha triple de las Eliminatorias. En Juan Pinto Durán manejan toda la información, estadísticas e informes sobre el ariete nacional, el segundo máximo artillero del combinado adulto, con 40 conquistas.

El Mineiro también destaca en la Copa Libertadores de América, competición en la que Edu ha disputado ocho partidos y ha convertido dos goles. El miércoles pasado, su elenco enfrentó a River Plate en Argentina por la ida de los cuartos de final y obtuvo un importantísimo triunfo por la mínima. Vargas fue reemplazado en el minuto 89 tras completar una excelente actuación, que pudo coronarse con una asistencia a su socio dentro del equipo, Matías Zaracho, pero que el argentino desperdició enviándola lejos.

A comienzos de agosto convirtió dos goles en dos partidos: ante el Paranaense asistió, anotó y fue expulsado; y frente al Bahía, por la Copa de Brasil. El entrenador del Gallo, Cuca, ha encontrado en Vargas un jugador que aporta movilidad, vértigo y goles, además de juego asociativo para Hulk, el referente de área del cuadro de Belo Horizonte. El exariete de la U ha respondido a cabalidad a la confianza. ¿A qué se debe este renacer?

Las claves del buen momento de Vargas

Más allá del contagio por Covid-19 que lo tuvo alejado de las canchas por casi dos semanas, Eduardo Vargas casi no ha faltado a ningún partido del Mineiro. Su capacidad física ha mejorado notablemente y el mismo jugador entregó las claves en una entrevista con Las Últimas Noticias.

Turboman expresó que su deseo es volver algún día a las filas de Universidad de Chile, pero que no quiere hacerlo solo por la nostalgia. Quiere ser un aporte. En ese sentido, el futbolista de 31 años comenzó a realizar cambios desde temprano para estar listo cuando la oportunidad se dé. “Claro que me gustaría. La gente sabe que quiero volver a jugar algún día en la U”, señaló.

¿Cuándo? Vargas aún no lo sabe. De igual forma, no obstante, contó qué está haciendo para volver a su mejor nivel: “Por eso fue que cambié mi forma de alimentarme y mi entrenamiento, para ser un aporte si me toca volver a la U”.

Las críticas también han sido alimento y motivación para lograr este buen nivel, que le ha permitido anotar dos goles en los últimos cuatro partidos. En la misma publicación, el bicampeón de América confesó sentirse harto de las críticas de los hinchas en redes sociales.

“Me molestan mucho los comentarios. Leer y escuchar que falta un 9 en la Selección y que estoy viejo, claro que me molesta. Siempre he dado el ciento por ciento cuando juego, tanto en clubes como en la Selección”, expresó en aquella oportunidad.

“Tengo la ilusión de ir a otra Copa América y quedar en la historia como máximo goleador del torneo. No es fácil, aunque algunos piensas que es llegar y pasearse a los argentinos, brasileños, uruguayos y hacer goles. Pero, bueno, no quiero darle atención a aquellos que dicen que estoy viejo, que no juego y que no hago goles”, enfatizó.

La triple fecha eliminatoria: su instante para brillar

La lesión de Alexis Sánchez tiene en vilo al cuerpo técnico de la Selección, específicamente al técnico Martín Lasarte. Gran parte de las ilusiones de Chile para clasificar al Mundial de Catar se jugarán en los próximos tres partidos que el Equipo de Todos enfrentará en septiembre. Y sus rivales son de temer: Brasil, de local, y Ecuador y Colombia de visita. Tres derrotas podrían ponerle un fin anticipado a cualquier esperanza de clasificación a un nuevo Mundial.

En ese sentido, la presencia del tocopillano es primordial, aunque casi imposible, asumen en la Roja. El ariete del Inter de Milán está en Barcelona tratándose una rebelde lesión en la pantorrilla derecha, haciendo todo lo posible para poder esta en la triple fecha eliminatoria. En un momento donde hay más sombras que luces sobre su participación, la figura de Eduardo Vargas toma más importancia que nunca.

El buen momento de Turboman será uno de los fundamentos claves de Lasarte para preparar el juego de la Roja, justo cuando la falta de gol es una de las principales críticas al combinado nacional. Sin embargo, hay motivos para ilusionarse: al presente de Vargas se le suma el tremendo inicio de temporada de Ben Brereton, quien acumula dos conquistas en dos partidos con el Blackburn Rovers, en la Championship. Precisamente de la mano de Vargas, Brereton Díaz convirtió su primer y hasta ahora único gol vistiendo la camiseta roja.