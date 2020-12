Ni Hermosilla ni el VAR le creyeron a Puch: “Hay un contacto, pero mira cómo se cae”

La ANFP liberó el video y los audios del polémico arbitraje de Ángelo Hermosilla, en el partido entre Universidad Católica y Audax Italiano. En las imágenes se puede apreciar cómo el encargado del VAR, Cristian Garay, se lamenta con una garabato, luego del penal no cobrado en contra de Edson Puch y el posterior gol de los floridanos.

Sin embargo, es el AVAR, Alejandro Molina, quien interpreta que la infracción sobre el delantero cruzado no es pena máxima, ya que, según él, magnifica. “En la anteriro de deja caer, se deja caer”, repite una y otra vez Hermosilla. Molina, pese al evidente contacto, se desentiende y aprueba la decisión del juez central, ante las dudas iniciales de Garay. “Hay un contacto, pero mira cómo se cae”, justifica Molina.

Luego de unos instantes, Garay, con evidentes dudas, plantea que es mejor que Hermosilla se dirija al monitor a revisar la jugada, para que todos se queden tranquilos. No obstante, otra vez interfiere Molina. “Para mí no, para mí no llamar, yo creo que vamos a dar expectativas”, dice.

En ese momento, Garay llama a Hermosilla y le dice que no es penal y que el gol se confirma. “Todo chequeado, Ángelo”, finaliza, ante los reclamos del plantel estudiantil.