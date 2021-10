La UC tendrá a su goleador ante Colo Colo: Tribunal salva a Zampedri del error de Tobar

Universidad Católica podrá contar con su goleador para el duelo contra Colo Colo e la lucha por el título del torneo nacional. Este viernes, tras una sesión extraordinaria, el Tribunal de Disciplina falló a favor de Fernando Zampedri y le quitó la tarjeta amarilla que le costó la expulsión en el duelo contra Santiago Wanderers y que lo obligaba a perderse el clásico.

El delantero del club de San Carlos de Apoquindo había recibido la segunda tarjeta amarilla después de que el juez Roberto Tobar considerara que le había propinado un codazo al defensor Víctor Espinoza en la disputa de un balón.

Por su parte, se ratificó la expulsión de Germán Lanaro y fue castigado con la suspensión por un partido.

Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, explicó lo sucedido en el caso del ariete. “En cuanto al señor Zampedri fue no computada la segunda tarjeta amarilla, por lo que solamente computa una sola tarjeta amarilla para su registro personal y queda habilitado para el próximo partido”, indicó.

“Es importante aclarar que no fue sancionado, punto uno, por las imágenes tenidas a la vista. En segundo lugar, por el informe del árbitro. En tercer lugar, que constituye un medio probatorio, por una extensa entrevista dada ayer por el árbitro señor tobar a la radio ADN en la que expresamente detalla que reconoce un error y que no debió mostrar tarjeta amarilla”, continuó Segall.

“Pero como si no fuera poco, a mayor abundamiento, el Tribunal facultó a un integrante para que requiera en forma telefónica a don Roberto Tobar los máximos detalles posibles y en esa conversación oficial el señor Roberto Tobar ratificó al Tribunal que si él en la cancha hubiera observado lo que posteriormente hizo en camarines a través de un celular, no hubiera mostrado tarjeta amarilla al señor Zampedri”, destacó.

Además, dio a conocer que el defensor Víctor Espinoza fue citado para la audiencia del próximo martes, por “el informe del árbitro que se refiere a una simulación y por las imágenes públicamente conocidas”.

“Es muy importante aclarar y recordar que cada vez que hay una simulación exitosa grave, el Tribunal cita. Citación no es sinónimo de una sanción posterior”, explicó Segall.

Un intenso jueves

Con el pasar de las horas y tras ver las imágenes del partido el propio árbitro reconoció su error a través de su informe. “Una vez terminado el partido y revisando las imágenes con el equipo arbitral en el vestuario, observamos que la acción de Fernando Zampedri, en la cual es expulsado (VAR no puede proceder por protocolo, ya que no permite intervenir por doble amonestación), es una acción imprudente por la baja intensidad y el sector del cuerpo donde impacta al adversario, sumando a esto la exageración del defensor que alude un golpe en el rostro”, explicó.

Ante la evidencia, el gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, se contactó con Javier Castrilli, el nuevo presidente de la Comisión de Árbitros, para hacer notar su molestia y finalmente el argentino le terminó dando la razón.

“Zampedri no hizo absolutamente nada. Ese movimiento lo hace cualquiera cuando quiere defender la posición y el balón. Y el mínimo contacto que tuvo el jugador García, se tomó el rostro y se tiró al piso”, sostuvo el nuevo jefe de árbitros.

“El árbitro, que venía de atrás, vio el banderín del árbitro asistente, que se levantó, sancionó y, obviamente, cayeron en esa simulación, producto del error normal por las limitaciones humanas”, añadió, teniendo en cuenta que al haber sido expulsado por recibir una segunda tarjeta amarilla el VAR no podía intervenir.

Más tarde fue el propio Roberto Tobar el que se refirió a la jugada haciendo la autocrítica correspondiente. “Claramente asumo mi error. No tengo miedo en decirlo ni tampoco voy a justificar una decisión errónea que tomé en el campo. Netamente lo puse en el informe, lo conversé con Javier. ‘Perfecto -me dijo-, seamos lo más transparentes posible’, me dijo. Y así lo vamos a ser”, indicó en diálogo con radio ADN.

Sobre eventuales castigos, sostuvo que “Hay que también reconocer situaciones donde cometemos errores. Estoy dando la cara y si tengo que estar sancionado, lo voy a estar. Son aprendizajes. Estamos en instancias donde nos critican al minuto, donde hay muchas cámaras encima de nosotros”.