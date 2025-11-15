OFERTA ELECCIONES $990
    “Prometer que se iba a retirar en Wanderers y luego hacerlo en la U...”: la crítica de Jorge Vargas contra David Pizarro

    El defensa habló sobre el retorno a Valparaíso de su excompañero y amigo en la Roja. Además, se refirió a los rumores sobre una posible compra del club.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Andrés Pina/Photosport Andrés Piña/Photosport

    Más de una vez a Jorge Vargas se le vio en el estadio presenciando los partidos de Santiago Wanderers. Tal vez por este motivo es que en los últimos días surgió el rumor de que el exdefensa tenía la intención de comprar el club en una sociedad con David Pizarro. Esta semana, Potencia no solo descartó esa opción, sino que criticó al Fantasista, con quien fue compañero en la Roja durante varios años y que además es su amigo.

    Específicamente, Vargas reprobó la salida de Pizarro en 2016 desde el puerto, quien al año siguiente firmó por Universidad de Chile. “Yo pienso, no sé si él lo ve igual, que se equivocó con lo último que hizo de irse a la U. No tenía necesidad. Uno puede ser hincha de otro club, pero en ciertos momentos hay que decir las cosas de otra manera y en otro contexto“, comenzó diciendo el excentral a The Clinic.

    Para Vargas fue un golpe que Pizarro acabara su carrera en los azules: “Quizás lo hubiese dicho cinco años después o mucho antes, pero prometer que se iba a retirar en Wanderers y luego hacerlo en la U fue un golpe para todos. Por el currículum que tenía, debió haber tomado mejores decisiones y declarar de otra forma”, cerró.

    Un retorno al puerto que terminó mal

    El regreso de David Pizarro al elenco que lo formó no fue como él y los hinchas esperaban. A mediados de 2015, luego de gloriosos años en Europa y de levantar la Copa América con la selección chilena, el mediocampista firmó su retorno a Santiago Wanderers.

    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Sin embargo, con la camiseta caturra alcanzó a disputar apenas 11 partidos entre 2015 y 2016, en un periodo en el que sufrió varias lesiones. Ese mismo año se fue del club, una decisión que sorprendió. Pero lo más llamativo ocurrió en 2017, cuando firmó por Universidad de Chile, algo que varios no perdonan en Valparaíso. Con los del CDA volvió a ser protagonista, levantó el título de Primera División en 2017 (el último de los estudiantiles) y jugó la Copa Libertadores 2018, año en el que más tarde se retiró.

    Más sobre:FútbolDavid PizarroLa USantiago WanderersJorge Vargas

