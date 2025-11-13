Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100

Christian Garin (105°) dio un paso gigante para meterse en el top 100 del ranking mundial. El tenista chileno se impuso sets corridos al argentino Alex Barrena (176°) para avanzar a los cuartos de final del Challenger de Montevideo.

El deportista nacional tuvo un inicio con muy pocos contratiempos. Ganó con soltura sus dos primeros servicios y el transandino hizo lo mismo con su primer saque, para que el ariqueño quedara 2-1 en el parcial.

Sin embargo, en el cuarto juego, la raqueta chilena pudo imponer su juego para apurar a su rival. Garin consiguió tres puntos de quiebre y no desperdició la ocasión para ponerse en ventaja. Una pelota en la red terminó por dejar el marcador 3-1 para el nacional.

El argentino intentó una reacción, pero el saque de su rival terminó por imponerse y dejar el parcial con un expresivo 4-1, aunque con la diferencia de solo un quiebre.

Rápidamente, el iquiqueño logró una diferencia de 5-2 en el octavo game. Es más, estuvo con dos puntos a su favor. El primero lo salvó Barrena, pero en el siguiente Gago no falló para llevarse la primera manga por 6-2, en solo 33 minutos de partido.

Sets corridos

En el comienzo de la segunda manga, el nortino continuó dándole con fuerza a la pelota, sobre todo en el saque. Y aunque cedió dos puntos, tampoco pasó mayores sobresaltos para irse arriba por 1-0. Racha que alargó hasta el segundo game, su puso dos puntos de quiebre arriba y no desaprovechó la oportunidad para quedar, rápidamente, 2-0.

Sin embargo, Garin acusó un vacío en su juego. En el tercer juego, con el saque a su favor, quedó 0-40 abajo. El ariqueño solo pudo salvar uno y cedió su servicio por primera vez en el partido, aunque 2-1 arriba. Barrena confirmó su levantada y mantuvo su saque para quedar 2-2.

En el sexto juego, la raqueta chilena volvió a imponer su jerarquía. Un par de tiros ganadores lo dejaron con tres puntos de quiebre en ventaja. El de Buenos Aires solo pudo salvar uno y Gago quedó 4-2 arriba en el segundo set. Y el chileno falló en el séptimo, después de estar 40-15, permitió que el de Buenos Aires le quebrara, aunque 4-3 abajo.

Barrena confirmó su alza y no tuvo sobresaltos para quedar 4-4. Gago cumplió su obligación en el noveno y metió presión al argentino, que estaba 5-4 abajo. Una volea ganadora en la red dejó al ariqueño 15-40 arriba en el décimo con dos puntos de partido. Barrena salvó ambos y Garin tuvo otras dos opciones antes de cerrar el 6-4 en el segundo set y llevarse el triunfo en 1 hora y 21 minutos de partido.

En la ronda de los mejores ocho del torneo uruguayo, el crédito chileno se medirá al tenista paraguayo Adolfo Vallejo, número 169° del listado planetario de la ATP.