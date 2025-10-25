Se acerca al top 100: Christian Garin gana dos partidos en un día y clasifica a semifinales en Costa do Sauipe

Christian Garin (107º) está viviendo un renacer en esta temporada. Después de un gran primer semestre y algunas dudas en el inicio del segundo, el tenista nacional retomó el rumbo ganando el Challenger de Antofagasta e instalándose ahora en las semifinales del Challenger 125 de Costa do Sauipe.

Debido a las intensas lluvias en el Estado de Bahía, al nordeste de Brasil, este sábado se tuvieron que jugar los octavos y los cuartos de final. La noche del viernes Gago superaba por 6-1 al argentino Andrea Collarini (285º), cuando aparecieron las precipitaciones.

En la reanudación el partido frente al transadino se estrecho bastante. Este se quedó con el segundo parcial por 6-4, pero el pupilo de Martín Rodríguez y Víctor Núñez reaccionó a tiempo y cerró el partido también por 6-4, para alcanzar el boleto a la ronda de los ocho mejores.

Por la tarde, enfrentó a un rival de mayores pergaminos que el anterior, el transandino Mariano Navone (85º y primer sembrado). Sin embargo, no fue problema para el exnúmero 17 del mundo, quien logró sobreponerse a la irregularidad y lo derrotó por 7-6(4) y 6-2.

Este domingo, a partir de las 10.00, Garin jugará las semifinales del certamen frente al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (190º), a quien ya superó en esta misma instancia en el Challenger de Antofagasta. De superar este escollo, a las 16.00 deberá disputar la final frente al ganador del choque entre el argentino Román Burruchaga (128º) y el boliviano Juan Carlos Prado (248º).

A un paso del top 100

Christian Garin tiene una gran oportunidad de regresar al top 100 después de la jornada de este domingo. Para que ello ocurra, la única fórmula es quedarse con el título del certamen. De ser así, saltará hasta el puesto 89, su mejor ubicación en un año y medio.

De todas maneras, si no lo consigue este fin de semana, durante los siguientes torneos tiene la posibilidad de conseguirlo, debido a que no defiende unidades en lo que queda de la temporada. De paso, asegurará el cupo directo al cuadro principal del Abierto de Australia del próximo, por lo que resulta fundamental que sume un buen colchón de unidades en el cierre de la temporada.