El top 100 deberá esperar: Christian Garin se retira en las semifinales del Challenger de Costa do Sauipe

Después de la maratónica jornada del sábado, donde debió disputar dos extenuantes partidos para instalarse en las semifinales del Challenger 125 de Costa do Sauipe, Christian Garin (107º) salió nuevamente a la cancha este domingo para enfrentar al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (190º). Sin embargo, el duelo no tuvo un final feliz y el chileno terminó retirándose cuando perdía por 6-4 y sacaba 30-40 en el inicio del segundo set.

Bajo un sol radiante, lejos de las lluvias que alteraron la programación durante toda la semana, Gago tuvo un comienzo bastante irregular, con un intercambio de quiebres en los primeros dos juegos. De hecho, a lo largo del primer set, evidenció varios problemas con su primer servicio, lo que se vio reflejado en que tuvo que salvar un 15-40 en el séptimo juego y luego terminó entregando su saque en el noveno tras una serie de errores no forzados.

Complicado por el desgaste físico de estos últimos días, lo que se sumó a las compleas condiciones atmosféricas reinantes en la ciudad del nordeste de Brasil, el chileno intentó continuar en la segunda manga, pero sintió algunas molestias y luego de una doble falta acabó retirándose frente al guaraní.

A la espera del top 100

De todos modos, la cosecha del chileno fue positiva, pues subirá hasta el puesto 104, quedando muy cerca del objetivo de regresar al top 100 después de un año y medio. A su favor está que no defiende puntos en lo que queda del 2025, aunque deberá realizarse estudios para descartar alguna lesión de mayor cuantía.

La importancia se llegar a los 100 mejores del mundo radica en que esto le asegurará el cupo directo al cuadro principal del Abierto de Australia del próximo año, por lo que resulta fundamental que sume un buen colchón de unidades en el cierre de la temporada.