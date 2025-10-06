El cheque que cobra Christian Garin tras su título en el Challenger de Antofagasta.

Christian Garin (125°) vuelve a sonreír en el circuito. Este domingo, el tenista nacional se coronó campeón del Challenger de Antofagasta tras vencer en una intensa final al argentino Facundo Díaz Acosta (265°) por 2-6, 6-3 y 6-3.

El título no solo significa un impulso deportivo para el chileno, sino también un premio económico relevante: el ariqueño se embolsó 14.200 dólares (más de 13 millones de pesos) por quedarse con el trofeo.

El camino hacia la consagración no fue sencillo. Garin comenzó la final a contramano, cediendo el primer set con claridad por 6-2 ante un Díaz Acosta que impuso su ritmo desde el arranque. El argentino fue más efectivo en los puntos clave, presionó constantemente el servicio del chileno y aprovechó los quiebres tempranos para tomar la delantera.

Sin embargo, el exnúmero uno de Chile reaccionó con temple en el segundo parcial. Más agresivo y preciso, logró quebrar el servicio de su rival y mantuvo la ventaja con un sólido saque, igualando el marcador con un 6-3 que devolvía la ilusión al público antofagastino. En el set decisivo, el partido se transformó en un pulso de nervios y resistencia: Garin quebró en el momento justo para colocarse 5-3 y cerró el duelo con autoridad desde su servicio, desatando la celebración en el norte.

“El nivel de los partidos de semifinal y hoy fue muy alto, subí mucho el nivel cuando había que jugar bien. Ha sido un año difícil, partí prácticamente de cero y estar cerca de los 100 mejores es el objetivo. Estoy cerca”, señaló tras el título.

Garin también destacó lo especial que fue ganar en casa: “Es mi segundo trofeo profesional en Chile, así que tiene un significado muy especial. En los primeros días no me sentí muy cómodo, pero fui de menos a más. Las finales son para ganarlas, y si no lo lograba, igualmente Facundo se lo merecía”.