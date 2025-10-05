Christian Garin remonta ante Facundo Díaz Acosta y se queda con el título en el Challenger de Antofagasta

Christian Garin remonta ante Díaz Acosta y se queda con el título en el Challenger de Antofagasta.

Christian Garin (125°) logró un nuevo título al quedarse con el Challenger de Antofagasta tras superar al argentino Facundo Díaz Acosta (265°) en una final que se extendió a tres sets. La consistencia y la experiencia del chileno terminaron marcando la diferencia. En el norte se impuso por parciales de 2-6, 6-3 y 6-3.

La final comenzó con Díaz Acosta al servicio, y el transandino no tardó en imponer su ritmo. Garin, con golpes potentes desde el fondo de la cancha, intentó responder, pero el argentino se mostró sólido y efectivo: en el primer set, Garin sufrió quiebres tempranos y vio cómo su rival se llevaba la manga por 6-2, destacando la superioridad del argentino en los puntos clave y la presión ejercida sobre el saque del chileno.

Garín se lleva el título en Antofagasta.

El segundo set comenzó con Garin decidido a cambiar el rumbo. Rompió por primera vez el saque de su rival y logró sostener la ventaja con un sólido servicio, demostrando concentración y paciencia. Díaz Acosta intentó reaccionar, pero Gago mantuvo la calma y quebró nuevamente en los momentos precisos, llevándose la segunda manga 6-3 y forzando así un tercer set que prometía definirse en cada punto.

El set decisivo fue un auténtico duelo de nervios. Garin comenzó arriba con su servicio, mientras Díaz Acosta respondía con potentes golpes que pusieron a prueba la defensa del chileno. Con un intercambio de quiebres y puntos largamente disputados, la tensión creció hasta el 5-3 a favor de Garin, cuando quebró en cero a su rival, quedando a un servicio de consagrarse campeón. Con la tranquilidad de su experiencia, Garin sostuvo su saque y cerró el partido, celebrando un triunfo que no solo reafirma su jerarquía en Chile, sino que también le otorga un impulso en el circuito Challenger.

Los números del partido reflejan la intensidad del encuentro. Garin ganó 84 puntos frente a 85 de Díaz Acosta, y consiguió imponerse en los momentos cruciales, con tres de seis puntos de quiebre convertidos, mientras que el argentino solo concretó dos de diez. El chileno logró ganar un 72% de puntos con su primer servicio y sostuvo el 50% de los puntos con el segundo, demostrando consistencia cuando más importaba.

El triunfo en Antofagasta marca un paso más en la recuperación de Garin tras una temporada con altibajos y le permite sumar confianza para los desafíos venideros. Entre la ovación del público local, el chileno volvió a demostrar que puede resurgir.