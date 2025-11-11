OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    Christian Garin gana en su debut en el Challenger de Montevideo y da un nuevo paso al top 100 y al Abierto de Australia

    El tenista nacional se impuso en dos sets ante el argentino Andrea Collarini y quedó a solo nueve puntos del selecto grupo.

     
    Christian Garin avanzó a la segunda ronda en Montevideo.

    Consciente de todo lo que se juega esta semana, Christian Garin (105º) debutó en el Challenger 100 de Montevideo. Y lo hizo con éxito, pues derrotó en su estreno al argentino Andrea Collarini (273º), por 6-3 y 7-5, para avanzar a los octavos de final.

    El tenista nacional tuvo que batallar más de la cuenta, a pesar de las numerosas opciones de quiebre que se generó en el partido. En el primer parcial, después de muchos intentos, logró el premio en el cuarto game para encaminar a su favor la manga bajo un intenso viento.

    El segundo parcial fue bastante más irregular. Gago no estuvo tan sólido y los quiebres de servicio se fueron alternando. El chileno rompió en el primer juego, pero luego se fueron sucediendo rupturas en el sexto, séptimo y octavo juego, lo que terminó enredando el panorama de un encuentro que estaba controlado.

    A pesar de esos vaivenes, el pupilo de Martín Rodríguez reaccionó a tiempo y pudo conseguir un break clave en el undécimo y comenzar a cerrar una victoria bastante trabajada ante el zurdo argentino.

    El triunfo es fundamental, pues le permite escalar al puesto 102, a solo nueve puntos del top 100 y de asegurar virtualmente el boleto al cuadro principal del Abierto de Australia.

    Para asegurarlo totalmente, Gago debiese llegar a la final o incluso, dependiendo de algunos movimientos, alcanzando las semifinales le bastaría para disputar el main draw oceánico.

    Por el paso a cuartos de final, se medirá con el ganador del duelo entre el argentino Álex Barrena (176º) y el estadounidense Tristan Boyer (144º).

    Barrios a la espera

    Tomás Barrios debuta esta tarde en Montevideo, alrededor de las 18.30 ante el ante el boliviano Juan Carlos Prado (228º), también con la misión de meterse en el top 100 y llegar a Australia.

    Sus chances son un poco más estrechas, pues necesitaría ganar el título para llegar al puesto 96, tomando en cuenta que el año pasado la lista cortó en el lugar 98. De lo contrario, deberá esperar que la lista corra para poder ingresar.

    Para el pupilo de Guillermo Gómez, la situación se torna difícil por el gran desgaste físico que viene arrastrando desde el Challenger de Lima, donde se quedó con la corona. De hecho, su partido de cuartos de final frente al argentino Juan Bautista Torres pasó a la historia por ser el más largo de la historia en certámenes de esta categoría (4 horas y 24 minutos).

