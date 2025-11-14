“Al culpable lo taparon por la Generación Dorada”: exjugador de la Roja desclasifica detalles del Puerto Ordazo
Jorge Vargas asegura que el verdadero responsable de lo sucedido en la Copa América 2007 fue protegido posteriormente.
El Puerto Ordazo fue uno de los puntos de inflexión justo antes de la irrupción de la Generación Dorada. Un acto de indisciplina que se dio tras la jornada del 4 de julio de 2007, cuando un empate sin goles ante México le permitió a Chile sellar en Puerto La Cruz su pase a la segunda ronda de la Copa América como uno de los mejores terceros.
Tras el encuentro ante la escuadra azteca, la Roja regresó a su hotel de concentración en Puerto Ordaz. Nelson Acosta le dio la noche libre de los seleccionados. Eso terminó en escándalo. A las 7 de la mañana del 5 de julio, seis jugadores del plantel tuvieron un altercado con el personal del recinto. Los apuntados eran Jorge Valdivia, Rodrigo Tello, Reinaldo Navia, Pablo Contreras, Jorge Vargas y Álvaro Ormeño.
Dos días después del altercado, Brasil no tuvo piedad de un combinado chileno que terminó cayendo por 6-1 en los cuartos de final. Los seis jugadores responsables fueron castigados con 20 partidos de marginación de la selección chilena. A cinco de ellos, todos menos a Álvaro Ormeño, que siempre defendió su inocencia y se negó a pedir perdón, les fue rebajado el castigo a la mitad luego de firmar y entregar una carta a la ANFP manifestando su arrepentimiento. De los seis, tres volvieron a la Roja. Tello, Contreras, Valdivia.
Ahora, a 18 años del momento, Vargas da su versión. Lo hizo sin exculparse, pero apuntando a otros. “Cuando nos reunimos con Harold (Mayne-Nicholls) quedó manifestado de quién fue la responsabilidad y dijo ‘sí, me equivoqué y todo’. Y después salió una entrevista de todo lo contrario, que teníamos que asumir todos”, dijo al medio The Clinic.
Según Potencia, el principal responsable es uno de los que volvió a la Selección. “Jugó el Mundial. Entonces yo creo que también lo taparon un poco, por el tema que venía la Generación Dorada y venía un cambio radical”, apuntó.
“Todos sabemos en el fútbol quién fue el responsable del Puerto Ordazo. De los que pidieron perdón, yo creo que también lo hicieron a nivel de pensar que podían volver a la Selección. Y volvieron a la Selección, jugaron un Mundial y fueron partícipes muy activos de la Selección con el proceso Bielsa”, enfatizó.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.