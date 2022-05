Jorge Valdivia revela detalles inéditos sobre el “Puerto Ordazo”: “Pagué las culpas de otro”

Jorge Valdivia entregó detalles inéditos sobre el “Puerto Ordazo”. El Mago se refirió a uno de los actos de indisciplina más recordados de la selección chilena, cuando integrantes del plantel de la Roja que disputó la Copa América de Venezuela de 2007 comenzaron a lanzarse comida durante uno de los desayunos, en evidente estado de ebriedad. Lo peor, eso sí, fue la acusación por una posible agresión sexual que realizó una funcionaria del hotel donde se hospedaba el Equipo de Todos.

Los hechos sucedieron durante la mañana del 5 de julio de 2007, dos días antes de que el combinado nacional se midiera con Brasil, por los cuartos de final del certamen. Luego de que el equipo que en ese entonces dirigiera Nelsón Acosta cayera por 1-6 frente a la Verdeamarela, el incidente se hizo público.

En aquel entonces, Valdivia, Reinaldo Navia, Álvaro Ormeño, Rodrigo Tello, Pablo Contreras y Jorge Vargas fueron sancionados, en principio, con 20 partidos sin jugar en la Roja. Sin embargo, el Mago consiguió rebajar la penalización a 10 encuentros y más tarde consiguió retornar, tal como lo hicieron después Tello y Contreras. El resto, no volvió a decir presente en la Selección. Acosta, por su parte, dejó el cargo de entrenador.

En diálogo con Chilevisión, Valdivia recordó lo sucedido durante una de las concentraciones en Puerto Ordaz, asegurando que se le responsabilizó de actos que no cometió, pese a que admitió que los hechos fueron detonados por una noche en la que abusaron en los festejos, luego de lograr seguir con vida en el torneo, gracias a finalizar la fase de grupos como uno de los mejores terceros.

“Bajó el Choro Navia, Rodrigo Tello, Jorge Vargas, Alvaro Ormeño, Pablo Contreras y yo. Y siempre he hecho típicas bromas juveniles que, a mi modo de ver, no hacen tanto daño. ¿Qué hice? Le tiré jamón a un compañero, le puse mermelada en el cachete a otro, pero eso no detonó en lo que posteriormente se transformó”, manifestó el Mago.

“Se nos acusó de querer agredir sexualmente a una persona, a una mujer que estaba trabajando en ese minuto en el desayuno. Lo que detonó todo, fue que uno de los compañeros, que no fui yo, le dijo ‘¿te han hecho el amor a las 7 de la mañana?’. Entonces posterior a ese comentario, que no diré quien fue, pero él sabe perfectamente, vino todo lo que vino después”, complementó, en esa misma línea.

El formado futbolísticamente en Colo Colo confesó haberse sentido golpeado por la actitud que, según dijo, adaptaron sus compañeros contra él. “Lo que más me dolió fue que el resto de los jugadores que estaba en ese minuto presente, me responsabilizaran de algo que detonó todo lo que venía después. Yo asumí mi responsabilidad, no mandé al frente a nadie y me responsabilizaron”, afirmó.

Aunque también tuvo espacio para la autocrítica: “Vamos a ser francos, hubo un error de parte de nosotros de haber estado toda la noche celebrando más de la cuenta, nos descontrolamos, se nos pasó la mano y bajamos a tomar desayuno, cuando no debimos haberlo hecho. Pagué las culpas de otro”.