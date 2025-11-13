La razón por la que Fernando Zampedri se excusó de ser vocal de mesa

Fernando Zampedri no será vocal de mesa. El delantero había sido designado por el Servel para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, que se realizarán el 16 de noviembre. Sin embargo, un viaje a Argentina le impedirá al goleador participar de los sufragios. “Tenía un viaje programado con mucha anticipación”, dicen a El Deportivo desde el círculo del futbolista.

En primera instancia, se había convocado al ariete al Liceo Bicentenario Santa María, ubicado en Las Condes, comuna donde está inscrito para votar. “(En mesa 263). El sábado 15 de noviembre, día de la constitución de mesa, presentarse en su Local de Votación a las 15.00 horas. Si cumple esta función por primera vez, la asistencia a la capacitación es obligatoria. El domingo 16 de noviembre, día de la elección, presentarse en su Local de Votación a las 7.30 horas”, se detalla en la página del Servel.

Una ausencia sin excusarse significa una multa que van entre 2 y 8 UTM (entre $137 mil y $549 mil aproximadamente). La justificación válida ante la Junta Electoral dentro de los tres días posteriores a la notificación evita el pago.

Fernando Zampedri en la UC. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Si bien, la UC entrena el sábado 15, a las 10 de la mañana, y el atacante estará presente, durante la tarde tomará rumbo a su país natal. Si bien es un traslado planificado, también es veloz, porque el lunes los dirigidos por Daniel Garnero deben presentarse a la práctica en San Carlos de Apoquindo. El elenco estudiantil recibe a Palestino en el Claro Arena el 22 de noviembre.

El oriundo de Chajarí recibió la carta de ciudadanía el martes 18 de febrero. Fue el cierre de un extenso trámite. Un día después y a través de un correo, el delantero obtuvo los documentos que estaban firmados por Carolina Tohá, quien entonces era la ministra del Interior y Seguridad Pública. También recibió un documento del Servicio Nacional de Migraciones confirmando la finalización exitosa de la solicitud.

Esto le permitió ser convocado a la Roja. Ricardo Gareca lo nominó en marzo pasado para la doble fecha ante Paraguay y Ecuador. Precisamente tendría su debut ante la Albirroja al ingresar desde el banco. También sumó minutos ante la Tri. Hasta ahora, es el único llamado del Toro.