Su deber cívico como chileno: Fernando Zampedri es designado como vocal de mesa para las elecciones de noviembre

Fernando Zampedri es chileno. Luego de recibir la nacionalización en febrero pasado, el atacante deberá cumplir con su deber cívico tras ser designado como vocal de mesa por el Servicio Electoral para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, que se realizarán el 15 y 16 de noviembre.

El Toro deberá acudir al Liceo Bicentenario Santa María, ubicado en Las Condes, comuna donde está inscrito para votar.

“(En mesa 263). El sábado 15 de noviembre, día de la constitución de mesa, presentarse en su Local de Votación a las 15.00 horas. Si cumple esta función por primera vez, la asistencia a la capacitación es obligatoria. El domingo 16 de noviembre, día de la elección, presentarse en su Local de Votación a las 7.30 horas”, señala la página del Servel.

Si Zampedri o cualquier otra persona no se presenta a cumplir con su deber cívico, deberá enfrentar multas que van entre 2 y 8 UTM (entre $137 mil y $549 mil aproximadamente). Esto, claro, si es que no presenta una justificación válida ante la Junta Electoral dentro de los tres días posteriores a la notificación.

Fernando Zampedri fue designado como vocal de mesa para las próximas elecciones. Foto: Servel.

Tras vestir la camiseta de la Roja

Zampedri recibió la carta de ciudadanía el martes 18 de febrero, en un hecho que le puso fin a un extenso trámite. Un día después y a través de un correo, el delantero obtuvo los documentos que estaban firmados por Carolina Tohá, exministra del Interior y Seguridad Pública. También recibió un documento del Servicio Nacional de Migraciones confirmando la finalización exitosa de la solicitud.

La FIFA, por su lado, más allá de las ciudadanías, exige que el futbolista nacionalizado tenga cinco años de residencia ininterrumpida en el país que lo acoge. El atacante cumplió ese plazo el 30 de diciembre de 2024.

Esto le permitió ser convocado a la Roja. Ricardo Gareca lo nominó en marzo pasado para la doble fecha ante Paraguay y Ecuador. Precisamente tendría su debut ante la Albirroja al ingresar desde el banco. También sumó minutos ante la Tri. Sería el único llamado del Toro.