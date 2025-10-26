SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Su deber cívico como chileno: Fernando Zampedri es designado como vocal de mesa para las elecciones de noviembre

El delantero de Universidad Católica, que recibió la nacionalización a principios de año, deberá cumplir sus funciones en el próximo sufragio presidencial y parlamentario.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Fernando Zampedri fue designado como vocal de mesa para las próximas elecciones. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Fernando Zampedri es chileno. Luego de recibir la nacionalización en febrero pasado, el atacante deberá cumplir con su deber cívico tras ser designado como vocal de mesa por el Servicio Electoral para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, que se realizarán el 15 y 16 de noviembre.

El Toro deberá acudir al Liceo Bicentenario Santa María, ubicado en Las Condes, comuna donde está inscrito para votar.

“(En mesa 263). El sábado 15 de noviembre, día de la constitución de mesa, presentarse en su Local de Votación a las 15.00 horas. Si cumple esta función por primera vez, la asistencia a la capacitación es obligatoria. El domingo 16 de noviembre, día de la elección, presentarse en su Local de Votación a las 7.30 horas”, señala la página del Servel.

Si Zampedri o cualquier otra persona no se presenta a cumplir con su deber cívico, deberá enfrentar multas que van entre 2 y 8 UTM (entre $137 mil y $549 mil aproximadamente). Esto, claro, si es que no presenta una justificación válida ante la Junta Electoral dentro de los tres días posteriores a la notificación.

Fernando Zampedri fue designado como vocal de mesa para las próximas elecciones. Foto: Servel.

Tras vestir la camiseta de la Roja

Zampedri recibió la carta de ciudadanía el martes 18 de febrero, en un hecho que le puso fin a un extenso trámite. Un día después y a través de un correo, el delantero obtuvo los documentos que estaban firmados por Carolina Tohá, exministra del Interior y Seguridad Pública. También recibió un documento del Servicio Nacional de Migraciones confirmando la finalización exitosa de la solicitud.

La FIFA, por su lado, más allá de las ciudadanías, exige que el futbolista nacionalizado tenga cinco años de residencia ininterrumpida en el país que lo acoge. El atacante cumplió ese plazo el 30 de diciembre de 2024.

Esto le permitió ser convocado a la Roja. Ricardo Gareca lo nominó en marzo pasado para la doble fecha ante Paraguay y Ecuador. Precisamente tendría su debut ante la Albirroja al ingresar desde el banco. También sumó minutos ante la Tri. Sería el único llamado del Toro.

Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraUniversidad CatólicaUCFernando ZampedriServelElecciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Familia de concejala María Ignacia González critica rol de la PDI y la Fiscalía a más de cuatro meses de su desaparición

Investigan presunto homicidio frustrado en Panguipulli: víctimas fueron detenidas por tráfico de drogas

Fallece trabajador de la construcción en edificio del centro de Santiago: su arnés se habría cortado

Detienen a dos sospechosos por millonario robo de joyas en el Museo del Louvre

Investigan homicidio de un hombre en La Calera: víctima habría sufrido heridas cortopenetrantes

Fiscalía confirma sexto detenido por secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

Lo más leído

1.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

2.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

3.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

4.
Una nueva especie de eucalipto y un equipo que convierte camiones contaminantes, los ganadores del Premio PwC Innovación 2025

Una nueva especie de eucalipto y un equipo que convierte camiones contaminantes, los ganadores del Premio PwC Innovación 2025

5.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Familia de concejala María Ignacia González critica rol de la PDI y la Fiscalía a más de cuatro meses de su desaparición
Chile

Familia de concejala María Ignacia González critica rol de la PDI y la Fiscalía a más de cuatro meses de su desaparición

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Investigan presunto homicidio frustrado en Panguipulli: víctimas fueron detenidas por tráfico de drogas

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026
Negocios

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Cuentas de la luz: Generadoras ceden, Transelec acepta y rebaja tarifaria en enero será del orden de los US$ 250 millones

No sólo devolverá US$ 135 millones: el castigo para Transelec podría superar los US$ 600 millones

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

Enciende las alarmas: Alexis Sánchez se lesiona y complica al Sevilla
El Deportivo

Enciende las alarmas: Alexis Sánchez se lesiona y complica al Sevilla

Capitán, figura y héroe: Guillermo Maripán sella la remontada del Torino con un golazo en el último minuto

Su deber cívico como chileno: Fernando Zampedri es designado como vocal de mesa para las elecciones de noviembre

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Detienen a dos sospechosos por millonario robo de joyas en el Museo del Louvre
Mundo

Detienen a dos sospechosos por millonario robo de joyas en el Museo del Louvre

Vanessa Springora, escritora: “Hoy estamos asistiendo al avance de ese pensamiento racista, sexista y homófobo que alimentó el fascismo durante el período de entreguerras”

Elecciones legislativas en Argentina: El liderazgo de Javier Milei puesto a prueba

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal