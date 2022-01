Christian Eriksen y su paro cardíaco en la Eurocopa: “Estuve muerto cinco minutos”

El volante danés Christian Eriksen protagonizó uno de los capítulos más tristes del fútbol en 2021. El jugador se desvaneció en pleno duelo entre su selección y Finlandia en la Eurocopa, tras sufrir un paro cardio-respiratorio. Después de más de siete meses, el ex jugador de Inter habló largo con el diario DR Sporten de su país y no descartó volver a jugar de manera profesional.

En ese sentido, el ex mediocampista del Tottenham derrocha optimismo. Según sus propias palabras no ha sufrido más contratiempos y espera el regreso.

“No ha sucedido nada desde entonces, aunque el corazón ha sido probado de todas las formas posibles. Los médicos han dicho que está bien. Es como una luz verde para poder volver a jugar al fútbol. Creo que es el amor por jugar al fútbol. ¿Puedo verme sin fútbol cuando sé que los médicos dicen que está bien? Entonces no hay nada en mí que diga que no debería hacerlo”, explicó el futbolista.

Incluso fue más allá en sus proyecciones y aseguró que “quiero ir al Mundial de Qatar. Primero que nada, solo quiero jugar al fútbol. Tenemos que ver qué oportunidades surgen, y luego tengo que tomar la mejor decisión junto con la familia. En mi familia hemos hablado mucho de eso. Como dice Sabrina (su mujer), si lo hacemos, lo hacemos bien, entonces tenemos que profundizar en ello”.

“No tengo miedo”

Eriksen, de 29 años de edad, tiene claro que aún le quedan historias por escribir en el fútbol. De ninguna manera le atemoriza sufrir otro paro cardio-respiratorio y de esa manera lo enfrenta.

“De ninguna manera tengo miedo de que me vuelva a ocurrir lo mismo, ni por asomo. Al principio, tenía cuidado pensando en cuánto podía aguantar mi corazón tras lo ocurrido. Pero ahora siento que me han hecho tantas pruebas como era posible, así que no, no tengo ningún miedo a que pueda ocurrir otra vez”, afirmó.

Asimismo, con una honestidad brutal reconoció que “no es que yo quisiera que la gente me enviara flores porque estuve muerto cinco minutos. Pero fue muy especial. Fue tan agradable, y me ha ayudado tantos buenos deseos que me han llegado en este tiempo. Incluso ahora hay gente que me sigue escribiendo”.

De la misma manera se dio un tiempo para reconocer a quienes se preocuparon por su salud: “quiero agradecer a mis compañeros y a los médicos, fueron rapidísimos en los primeros auxilios. La gente lo vio y lloró en sus salones o donde sea que lo vieron, y lo vivió completamente. A pesar de todo soy afortunado por estar aquí”.