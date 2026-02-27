Lentes que reconocen caras con IA: el presunto plan de Meta para diferenciarse de otras gafas inteligentes

Hace cinco años, Facebook cerró su sistema de reconocimiento facial para etiquetar personas en fotos, argumentando que buscaba “el equilibrio adecuado” frente a las preocupaciones legales y de privacidad.

Ahora, según reveló The New York Times, la matriz de la red social, Meta , evalúa traer de vuelta esa tecnología, esta vez integrada en sus lentes inteligentes .

¿Cómo serían estos lentes inteligentes?

De acuerdo con el reporte, la compañía planea añadir este año una función de reconocimiento facial a los lentes que fabrica junto a EssilorLuxottica, propietario de marcas como Ray-Ban y Oakley.

La herramienta, conocida internamente como “Name Tag”, permitiría a los usuarios identificar a otras personas y obtener información sobre ellas a través del asistente de inteligencia artificial de la empresa.

Riesgos de seguridad y privacidad

Los planes, sin embargo, podrían cambiar. Un documento interno de mayo, citado por el diario estadounidense, señalaba que la empresa debatía cómo lanzar esta función que conlleva “riesgos de seguridad y privacidad” .

El memorando incluso sugería que el “tumulto político” en Estados Unidos sería un momento propicio para el despliegue.

“Lo lanzaremos durante un entorno político dinámico en el que muchos grupos de la sociedad civil que esperaríamos que nos atacaran tendrían sus recursos enfocados en otras preocupaciones”, indicaba el texto de Reality Labs, la división de hardware de Meta.

El reconocimiento facial ha generado históricas inquietudes sobre libertades civiles.

“La tecnología de reconocimiento facial en las calles de Estados Unidos representa una amenaza especialmente grave para el anonimato práctico del que todos dependemos”, afirmó al medio Nathan Freed Wessler, de la Unión Americana de Libertades Civiles.

“Esta tecnología es propensa al abuso”, agregó.

Meta ya había considerado integrar esta función en la primera versión de sus gafas inteligentes en 2021, pero dio marcha atrás por dificultades técnicas y cuestionamientos éticos.

Ahora, el renovado impulso coincide con el éxito comercial de estos dispositivos (EssilorLuxottica informó que vendió más de siete millones el año pasado) y con la creciente competencia de firmas como OpenAI, que han presentado sus propios wearables con IA.

Diferenciar dispositivos

Según el NYT, el director ejecutivo Mark Zuckerberg busca incorporar el reconocimiento facial para diferenciar sus dispositivos y hacer más útil el asistente de IA .

La empresa analiza quiénes deberían ser reconocibles: desde contactos conectados en sus plataformas hasta personas con cuentas públicas en servicios como Instagram.

No se trataría, por ahora, de una herramienta universal para buscar a cualquier desconocido.

En un comunicado, Meta señaló: “Estamos desarrollando productos que ayudan a millones de personas a conectar y enriquecer sus vidas”.

“Si bien escuchamos con frecuencia sobre el interés en este tipo de función, y algunos productos ya existen en el mercado, aún estamos considerando opciones y adoptaremos un enfoque reflexivo antes de implementar cualquier producto”, agregaron.