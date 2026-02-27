SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Lentes que reconocen caras con IA: el presunto plan de Meta para diferenciarse de otras gafas inteligentes

    La compañía estudia incorporar identificación de rostros en sus gafas inteligentes para potenciar su asistente con IA, en medio de cuestionamientos por privacidad y seguridad.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Lentes que reconocen caras con IA: el presunto plan de Meta para diferenciarse de otras gafas inteligentes

    Hace cinco años, Facebook cerró su sistema de reconocimiento facial para etiquetar personas en fotos, argumentando que buscaba “el equilibrio adecuado” frente a las preocupaciones legales y de privacidad.

    Ahora, según reveló The New York Times, la matriz de la red social, Meta, evalúa traer de vuelta esa tecnología, esta vez integrada en sus lentes inteligentes.

    Lentes que reconocen caras con IA: el presunto plan de Meta para diferenciarse de otras gafas inteligentes

    ¿Cómo serían estos lentes inteligentes?

    De acuerdo con el reporte, la compañía planea añadir este año una función de reconocimiento facial a los lentes que fabrica junto a EssilorLuxottica, propietario de marcas como Ray-Ban y Oakley.

    La herramienta, conocida internamente como “Name Tag”, permitiría a los usuarios identificar a otras personas y obtener información sobre ellas a través del asistente de inteligencia artificial de la empresa.

    Riesgos de seguridad y privacidad

    Los planes, sin embargo, podrían cambiar. Un documento interno de mayo, citado por el diario estadounidense, señalaba que la empresa debatía cómo lanzar esta función que conlleva “riesgos de seguridad y privacidad”.

    El memorando incluso sugería que el “tumulto político” en Estados Unidos sería un momento propicio para el despliegue.

    “Lo lanzaremos durante un entorno político dinámico en el que muchos grupos de la sociedad civil que esperaríamos que nos atacaran tendrían sus recursos enfocados en otras preocupaciones”, indicaba el texto de Reality Labs, la división de hardware de Meta.

    El reconocimiento facial ha generado históricas inquietudes sobre libertades civiles.

    “La tecnología de reconocimiento facial en las calles de Estados Unidos representa una amenaza especialmente grave para el anonimato práctico del que todos dependemos”, afirmó al medio Nathan Freed Wessler, de la Unión Americana de Libertades Civiles.

    “Esta tecnología es propensa al abuso”, agregó.

    Meta ya había considerado integrar esta función en la primera versión de sus gafas inteligentes en 2021, pero dio marcha atrás por dificultades técnicas y cuestionamientos éticos.

    Ahora, el renovado impulso coincide con el éxito comercial de estos dispositivos (EssilorLuxottica informó que vendió más de siete millones el año pasado) y con la creciente competencia de firmas como OpenAI, que han presentado sus propios wearables con IA.

    Lentes que reconocen caras con IA: el presunto plan de Meta para diferenciarse de otras gafas inteligentes

    Diferenciar dispositivos

    Según el NYT, el director ejecutivo Mark Zuckerberg busca incorporar el reconocimiento facial para diferenciar sus dispositivos y hacer más útil el asistente de IA.

    La empresa analiza quiénes deberían ser reconocibles: desde contactos conectados en sus plataformas hasta personas con cuentas públicas en servicios como Instagram.

    No se trataría, por ahora, de una herramienta universal para buscar a cualquier desconocido.

    En un comunicado, Meta señaló: “Estamos desarrollando productos que ayudan a millones de personas a conectar y enriquecer sus vidas”.

    “Si bien escuchamos con frecuencia sobre el interés en este tipo de función, y algunos productos ya existen en el mercado, aún estamos considerando opciones y adoptaremos un enfoque reflexivo antes de implementar cualquier producto”, agregaron.

    Lee también:

    Más sobre:MetaIAReconocimiento facialMark ZuckerbergLentes inteligentesGafas inteligentesTecnologíaFacebookAIInnovaciónPrivacidadDatos personalesTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Delcy Rodríguez pide a Trump el “cese de las sanciones y del bloqueo” contra Venezuela

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    Monitoreo en 39 puntos de Santiago y programación de semáforos: medidas del MOP y MTT para enfrentar el “súper lunes”

    Una carabinera resultó lesionada tras choque a patrulla en la Ruta 68

    La ONU pide “calma” ante la “violencia” entre Afganistán y Pakistán

    Lo más leído

    1.
    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    2.
    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    3.
    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    4.
    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    5.
    4 recomendaciones para envejecer bien, según un especialista en longevidad

    4 recomendaciones para envejecer bien, según un especialista en longevidad

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Monitoreo en 39 puntos de Santiago y programación de semáforos: medidas del MOP y MTT para enfrentar el “súper lunes”
    Chile

    Monitoreo en 39 puntos de Santiago y programación de semáforos: medidas del MOP y MTT para enfrentar el “súper lunes”

    Una carabinera resultó lesionada tras choque a patrulla en la Ruta 68

    Con masiva participación: Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi) impulsa la cooperación conjunta para enfrentar crimen organizado

    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023
    Negocios

    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023

    Catherine Tornel será la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero en futuro gobierno de Kast

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos
    Tendencias

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    Lentes que reconocen caras con IA: el presunto plan de Meta para diferenciarse de otras gafas inteligentes

    Con un penal cometido y una asistencia de Matías Sepúlveda: Lanús da el golpe ante Flamengo y gana la Recopa Sudamericana
    El Deportivo

    Con un penal cometido y una asistencia de Matías Sepúlveda: Lanús da el golpe ante Flamengo y gana la Recopa Sudamericana

    Alejandro Tabilo saca pecho tras triunfo en el BCI Seguros ChileOpen: “Feliz, pero más todavía por cómo terminé jugando”

    Alejandro Tabilo está en los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen y va por el verdugo de Christian Garin

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    Delcy Rodríguez pide a Trump el “cese de las sanciones y del bloqueo” contra Venezuela
    Mundo

    Delcy Rodríguez pide a Trump el “cese de las sanciones y del bloqueo” contra Venezuela

    La ONU pide “calma” ante la “violencia” entre Afganistán y Pakistán

    Otro triunfo para Milei: Senado de Argentina aprueba reforma a ley de glaciares que destraba inversiones mineras

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?